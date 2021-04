anime – 86 EIGHTY-SIX – di Toshimasa Ishii

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 86 EIGHTY-SIX – (エイティシックス)

Titolo internazionale: 86 EIGHTY-SIX

Genere: serie tv – drammatico, azione, guerra, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: da una serie di Light Novel (romanzi)

Director: Toshimasa Ishii

Series Composition: Toshiya Ono

Script: Toshiya Ono

Character design: Tetsuya Kawakami

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Studios: A-1 Pictures

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: 86 EIGHTY-SIX

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“3-bun 29-byō” (3 Minutes 29 Seconds) by Hitorie

Ending

“Avid” by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

Trailer



TRAMA

La Repubblica di San Magnolia, formata da 85 territori, è da tempo in guerra contro il vicino Impero; e il governo è ben fiero di combattere solo con droni, in modo da non avere vittime umane.

Ma tutto questo è solo una copertura, una bugia per la popolazione.

La verità è che i droni sono pilotati dall’interno da soldati, chiamati gli “86”, privi di diritti e usati letteralmente come carne da cannone dalla classe dirigente, che comanda le operazioni a distanza e al sicuro.

La storia inizia quando il maggiore Lena Melize viene assegnata allo “Spearhead”, uno squadrone di 86 noto per aver portato al suicidio tutti i precedenti comandanti…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ikumi Hasegawa – Lena Melize

Shōya Chiba – Shinei Nōzen

Daiki Yamashita – Haruto Keats

Haruka Shiraishi – Kaie Tanya

Haruki Ishiya – Daiya Irma

Katsumi Fukuhara – Toma Sobi

M-amu Ono – Chise Osen

Mayuko Kazama – Maina Atomika

Natsumi Fujiwara – Theoto Rikka

Riho Sugiyama – Henrietta Penrose

Saori Hayami – Anju Emma

Satoshi Mikami – Jerome Carlstahl

Sayumi Suzushiro – Kurena Kukumila

Seiichirō Yam-hita – Raiden Shuga

Shinei Ueki – Rui Kino

Shizuka Ishigami – Rekka Rin

Taishi Murata – Kujo Niko

Taiten Kusunoki – Reff Adleheit

Taito Ban – Tozan Sasha

Yuka Nukui – Mikuri Kairo

