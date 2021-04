anime – OSAMAKE: Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Come – di Takashi Naoya

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Come – Osamake – (幼なじみが絶対に負けないラブコメ)

Traduzione letterale: Una commedia romantica dove l’amica d’infanzia non perderà

Titolo internazionale: The Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose! – Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose

Genere: serie tv – commedia, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Trasmissione: mercoledì alle 21:00 (JST)

Tratto: serie di Light novel (romanzi)

Director: Takashi Naoya

Series Composition: Yoriko Tomita

Character design: Takashi Naoya

Studios: Doga Kobo

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Chance! & Revenge!” by Riko Azuna

Ending

“Senryakuteki de Yosō Funō na Love Comedy no Ending Tema Kyoku” by Inori Minase & Ayane Sakura

Trailer



TRAMA

Maru Sueharu (detto Haru) è innamorato della sua popolare compagna di classe Kachi Shirokusa. Razionalmente pensa di non avere possibilità, ma ogni tanto lei gli sorride, così comincia ad avere qualche speranza… fino a quando scopre che ha già un fidanzato.

Sconfortato, viene consolato dalla sua amica di infanzia Shida Kuroha, che gli suggerisce un piano: fare finta che loro due siano fidanzati, per fare arrabbiare Kachi e vendicarsi. Ma in realtà Shida è da tempo innamorata di lui, e spera così di farlo capitolare. Come finirà il complicato triangolo?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayane Sakura – Shirokusa Kachi

Inori Minase – Kuroha Shida

Saori Ōnishi – Maria Momosaka

Yoshitsugu Matsuoka – Sueharu Maru

M.A.O – Meiko Mine

Nobunaga Shimazaki – Tetsuhiko Kai

Takuma Terashima – Atsushi Abe

RECENSIONI