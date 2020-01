anime – RIKEI GA KOI NI OCHITA NO DE SHOUMEI SHITE MITA. (Science Fell in Love, So I Tried to Prove It) – di Toru Kitahata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita. – RikeKoi – (理系が恋に落ちたので証明してみた。)

Titolo internazionale: Science Fell in Love, So I Tried to Prove It

Genere: serie tv – commedia, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: dal manga di Yamamoto Arifred

Director: Toru Kitahata

Series Composition: Rintarou Ikeda

Script: Michiko Yokote, Rintarou Ikeda

Character design: Yūsuke Isouchi

Music: hisakuni, Kaoru Ōtsuka, Shouichiro Hirata, Shūhei Takahashi, Takuma Sogi, Yūko Takahashi

Studios: Zero-G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Science Fell in Love, So I Tried to Prove It

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“PARADOX” by Sora Amamiya

Ending

“Turing Love” by Akari Nanawo ft. Sou

Trailer



TRAMA

“Delle menti analitiche si sono innamorate, così hanno provato ad analizzare il fenomeno”.

Yukimura Shinya e Himuro Ayame sono due scienziati, compagni di laboratorio. Tra in due fiorisce l’amore ma, invece di godersi la storia, da bravi analitici cominciano a chiedersi come funziona l’amore, e se è possibile dimostrare scientificamente perchè si sono innamorati!

I due, pur essendo molto intelligenti e pratici, sono imbranati e timidi negli affari privati; così i loro esperimenti hanno risvolti inaspettati e coinvolgono anche gli alti membri del laboratorio!

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Sora Amamiya – Ayano Himuro

Yūma Uchida – Shinya Yukimura

Jun Fukushima – Kōsuke Inukai

Momo Asakura – Rikekuma

Natsuko Hara – Kotonoha Kanade

Nichika Omori – Ena Ibarada

Ryotaro Okiayu – Professor Ikeda

OPERE RELATIVE

Manga

– Rikei ga Koi ni Ochita no de Shōmei Shite Mita

Live action

– Rikei ga Koi ni Ochita no de Shōmei Shite Mita

