anime – RUNWAY DE WARATTE (Smile Down the Runway) – di Nobuyoshi Nagayama

Titolo originale: Runway de Waratte – (ランウェイで笑って)

Titolo internazionale: Smile at the Runway – Smile Down the Runway

Genere: serie tv – moda, mondo dello spettacolo, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: dal manga “Runway de Waratte” di Inoya Kotoba

Director: Nobuyoshi Nagayama

Chief Director: Ryōsuke Shibuya

Series Composition: Touko Machida

Character design: Misaki Kaneko

Studios: Ezola

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai e Kotatsu Subs.

Sigle

Opening

“Lion” by Ami Sakaguchi

Ending

“Ray of Light” by J-JUN

Trailer



TRAMA

Fujito Chiyuki sogna fin da bambina di fare la modella ma – nonostante il bell’aspetto e un padre che ha proprio un’agenzia per indossatrici – è troppo bassa, tanto che anche il genitore le dice di cambiare idea.

Tsumura Ikuto, compagno di classe di Chiyuki, vorrebbe invece diventare uno stilista e ha anche del talento, ma la sua famiglia è troppo povera per pagarli gli studi nel campo della moda, e anche a lui tutti dicono di cambiare sogno.

Dopo aver avuto modo di conoscersi meglio per caso, Chiyuki e Ikuto decidono di intraprendere insieme la strada verso ciò che sembra impossibile.

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Natsuki Hanae – Ikuto Tsumura

Yumiri Hanamori – Chiyuki Fujito

Ai Kayano – Kokoro Hasegawa

Ayaka Fukuhara – Kaoru Kizaki

Hibiku Yamamura – Aoi Tsumura

Hikaru Akao – Ichika Tsumura

Junichi Suwabe – Hazime Yanagida

Keiko Han – Yôko Takaoka

Kōhei Amasaki – Ryûnosuke Eda

Mayumi Asano – Mai Ayano

Ryohei Kimura – Toh Ayano

Yui Ishikawa – Honoka Tsumura

Yui Makino – Seira

