anime – ON THE WAY TO A SMILE: EPISODE DENZEL – di Tetsuya Nomura, Takeshi Nozue

SCHEDA

Titolo originale: On the Way to a Smile – Episode: Denzel

Titolo internazionale: On the Way to a Smile – Episode: Denzel

Genere: oav – drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2009

Tratto: prequel di “Final Fantasy VII: Advent Children“, e tratto dal racconto Case of Denzel del romanzo “On the Way to a Smile” (edito in Italia da JPop)

Director: Tetsuya Nomura, Takeshi Nozue

Studios: Visual Works

Titolo in Italia: On the Way to a Smile – Episode: Denzel

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione tv: no

Censura: no

Edizione italiana: sia in Giappone che in Italia, l’oav è un extra del Bluray di “Final Fantasy VII Advent Children Silver Collection”, audio originale con sottotitoli in italiano

TRAMA

L’anime racconta il passato di Denzel fino all’incontro con Cloud.

OPERE RELATIVE

