anime – KINGSGLAIVE: FINAL FANTASY XV – di Takeshi Nozue

SCHEDA

Titolo originale: Kingsglaive: Final Fantasy XV

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantasy, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: prequel del videogioco Final Fantasy XV.

Director: Takeshi Nozue

Script: Takashi Hasegawa

Character design: Yuichi Itoyama, Yuki Matsuzawa

Music: John Graham

Studios: Square Enix e Visual Works

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray (in edizione sia normale che steelbook) dalla Sony Pictures Entertainment; doppiato in italiano

Trailer



TRAMA

Questa è la storia del conflitto tra il regno di Lucis e l’impero di Niflheim, e della lotta del re Regis e dei suoi Kingsglaive.

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Giorgio Bassanelli Bisbal

Doppiatori italiani

Giuliano Bonetto – Nyx Ulric

Mattea Serpelloni – Lunafrena Nox Fleuret

Daniele Giuliani – Luche Lazarus

Edoardo Siravo – Titus Drautos

Emilio Cappuccio – Iedolas Aldercapt

Giovanni Caravaglio – Libertus Ostium

Loris Loddi – Ardyn Izunia

Massimiliano Virgilii – Ravus Nox Fleuret

Massimo Lodolo – Regis Lucis Caelum

Valentina Mari – Crowe Altius

Alessandro Rossi – Clarus Amicitia

Ambrogio Colombo – Pruvia Colpus

Danilo Di Martino – Petra Fortis

Emanuela Rossi – Console donna

Ermanno Ribaudo – Console nero

Gianluca Tusco – Pelna Khara

Lorenzo De Angelis – Tredd Furia

Luigi Scribani as Bruocrate

Nicola Braile – Console bianco

