anime – FINAL FANTASY: THE SPIRITS WITHIN – di Hironobu Sakaguchi

SCHEDA

Titolo originale: Final Fantasy

Titolo internazionale: Final Fantasy: The Spirits Within

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, guerra

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 46 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2001

Paese: Stati Uniti, Giappone

Tratto: ispirato alla saga di videogiochi “Final Fantasy”

Director: Hironobu Sakaguchi

Series Composition: Hironobu Sakaguchi

Music: Elliot Goldenthal

Studios: Columbia Pictures – Square Pictures

Titolo in Italia: Final Fantasy: The Spirits Within

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Universal Pictures

Sigle:

Opening

“Spirit Dreams Inside” by L’Arc-en-Ciel

Ending

“The Dream Within” by Lara Fabian

Trailer



TRAMA

Nel 2065 la Terra è infestata da forme di vita aliene, i Phantoms. Col tatto i Phantoms consumano lo spirito Gaia degli esseri viventi uccidendoli all’istante, anche se un contatto minore può solo provocare un’infezione. Gli umani sopravvissuti vivono in aree protette da uno scudo energetico che impedisce ai Phantoms di entrare, e sono impegnati in una lotta continua per liberare il pianeta.

Dopo essere stato infettato da un Phantom…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Micaela Esdra: Dott.sa Aki Ross

Roberto Pedicini: Cap. Gray Edwards

Alessandro Rossi: Ryan Whittaker

Roberto Gammino: Neil Fleming

Roberto Chevalier: Gen. Hein

Tiziana Avarista: Jane Proudfoot

Giorgio Lopez: Dott. Sid

Nino Prester: Magg. Elliot

OPERE RELATIVE

Videogames

– Final Fantasy I

– Final Fantasy II

– Final Fantasy III

– Final Fantasy IV

– Final Fantasy V

– Final Fantasy VI

– Final Fantasy VII

– Crisis Core: Final Fantasy VII

– Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

– Final fantasy VIII

– Final Fantasy IX

– Final Fantasy X

– Fantasy X-2

– Final Fantasy XI

– Final Fantasy XII: Revenant Wings

– Final Fantasy XIII

– Lightning Returns: Final Fantasy XIII

– Final Fantasy XIV

– Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

– Final Fantasy XV

– Final Fantasy Tactics

– Dissidia Final Fantasy

Anime

– Final Fantasy: La leggenda dei cristalli oav

– Brotherhood Final Fantasy oav

– Final Fantasy VII: Advent Children film d’animazione

Manga

– Final Fantasy XII

