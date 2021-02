anime – ALE’ ALE’ ALE’ OH OH (Aoki Densetsu Shoot!) – di Daisuke Nishio

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Char

SCHEDA

Titolo originale: Aoki Densetsu Shoot! – (蒼き伝説 シュート!)

Titolo internazionale: Blue Legend Shoot!

Genere: serie tv – scolastico, sportivo (calcio), sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 58 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1993

Tratto: dall’omonimo Manga di Tsukasa Ooshima

Director: Daisuke Nishio

Series Composition: Junki Takegami

Script: Junki Takegami, Kazuhiko Gôdo

Character design: Michi Himeno, Shingo Araki

Music: Yusuke Honma

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Alè Alè Alè Oh Oh

Anno di pubblicazione in Italia: 1996

Trasmissione tv: reti Mediaset

Trasmissione tv online: no

Censura: sì, l’edizione televisiva ha censure (oltre al cambio dei nomi)

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Opening

“Yell ~Anata no Yume ga Kanau Made” by WENDY

Ending

1: “Sunao de Itai” by WENDY (eps 1-46,58)

2: “Watashi Datte” by Noriko Hidaka (eps 47-57)

Sigla italiana

“Alè Alè Alè Oh Oh” di Cristina D’Avena

TRAMA

Toshi, Jim, Kenji (Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi e Kazuhiro Hiramatsu) alle medie erano molto amici e giocavano a calcio, ma un evento li ha divisi. Si ritrovano assieme alle superiori al liceo Kagegawa, dove l’amica in comune Cindy (Kazumi Endo) vuole farli riappacificare ed entrare nella squadra della scuola.

La serie alterna puntate con vita quotidiana dei ragazzi, ad allenamenti e partite di calcio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing: DENEB Film

Dubbing Director: Federico Danti

Doppiatori italiani

Toshi (Toshihiko Tanaka) – Nicola Bartolini Carrassi

Kenji (Kenji Shiraishi) – Francesco Orlando

Jim (Kazuhiro Hiramatsu) – Claudio Ridolfo

Cindy Endo (Kazumi Endo) – Alessandra Karpoff (ep. 1-48) Nadia Biondini (ep. 49-58)

Kubo (Yoshiharu Kubo) – Massimiliano Lotti (ep. 1-48) Gabriele Calindri (ep. 49-58)

Kamo (Atsushi Kamiya) – Diego Sabre

Natalia (Natsuko Tanaka) – Marina Massironi (ep. 1-28) Debora Magnaghi (ep. 29-58)

Willy – Pino Pirovano

Nitta (Shin’ichi Nitta) – Patrizio Prata

Dario (Keigo Mahori) – Luca Bottale

