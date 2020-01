anime – HAPPY SUGAR LIFE – di Nobuyoshi Nagayama

A cura di Alan_Ford

Titolo originale: Happy Sugar Life – (Happī Shugā Raifu – ハッピーシュガーライフ)

Titolo internazionale: Happy Sugar Life

Genere: drammatico, horror, psicologico, shoujo-ai

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non troppo sensibile/impressionabile

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata ep.: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2018

Rete tv giapponese: MBS

Tratto: dal manga di Tomiyaki Kagisora

Director: Nobuyoshi Nagayama

Series Composition: Touko Machida

Character design:

Music: Kōichirō Kameyama

Studios: Ezo’la

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Titolo nello streaming in Italia: Happy Sugar Life

Distributore: Prime Video Italia

Sigle

Opening:

“One Room Sugar Life” by Akari Nanawo

Ending:

“Sweet Hurt” by ReoNa

#2: “Canaria” by ReoNa (ep 9)

Trailer



TRAMA

Matsuzaka Satō è certa di aver capito cos’è l’amore quando entra a far parte della sua vita Shio Kōbe, una bambina con un passato di violenze familiari.

I modi gentili di Satō tuttavia nascondono la sua vera natura instabile e violenta, che non si fa scrupoli a difendere con ogni mezzo la bambina che ama.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Hanazawa – Satō Matsuzaka

Misaki Kuno – Shio Kōbe

Aya Suzaki – Shōko Hida

Kaito Ishikawa – Daichi Kitaumekawa

Natsuki Hanae – Taiyō Mitsuboshi

Yumiri Hanamori – Asahi Kōbe

RECENSIONI

