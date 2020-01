anime – FUKIGEN NA MONONOKEAN 2 (Mononokean l’imbronciato 2) – di Itsuro Kawasaki

A cura di Cathrine Walker

Titolo originale: Fukigen na Mononokean 2 – Fukigen na Mononokean Tsuzuki – (不機嫌なモノノケ庵 續)

Titolo internazionale: The Morose Mononokean 2

Genere: serie tv – scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Gennaio a Marzo 2019

Tratto: dal manga “Fukigen na Mononokean” di Kiri Wazawa

Director: Itsuro Kawasaki

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Atsuko Kageyama

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Pierrot Plus

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su YamatoAnimation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Mononokean l’imbronciato 2

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Long Time Traveler” by mono palette.

Ending

“1%” by Wolpis Kater

Trailer



TRAMA

La storia riprende da dove l’avevamo lasciata: questa volta Hanae Ashiya ha un nuovo incarico che lo porterà a conoscere youkai non proprio amichevoli.

Un giorno il legislatore Rippo convoca lui e Abeno nel Kakuryo per farsi aiutare nel sistemare alcuni documenti urgenti, essendo lui infortunato. Per una serie di circostanze Ashiya viene incaricato di fare una consegna per Rippo. Durante il tragitto incontra un felino bianco che lo aiuta a portare a termine la sua consegna; ma questo è l’inizio dei suoi guai.

Qualcuno nel Kakuryo non gradisce la sua presenza, avendo percepito i poteri latenti di Ashiya; poteri che pare, conducano al misterioso padre di Hanae.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Ashiya Hanae – Kaji Yuki

Abeno Haruitsuki – Maeno Tomoaki

Hiro Shimono – Shihō

Koji Yusa -Gyōsei

Lynn – Egen

Mika Kanai – Kinako

Tomoko Kaneda – Keshi

OPERE RELATIVE

Manga

– Fukigen na Mononokean

Anime

– Fukigen na Mononokean – serie tv – prequel

