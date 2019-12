anime – KARNEVAL – di Eiji Suganuma

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Karneval – (カーニヴァル)

Titolo internazionale: Karneval

Genere: serie tv – azione, fantascienza, fantasy, mistero

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2013

Tratto: dal manga “Karneval” di Touya Mikanagi

Director: Eiji Suganuma

Series Composition: Touko Machida

Script: Seiko Takagi, Touko Machida

Character design: Toshie Kawamura

Music: Keiji Inai, Shiroh Hamaguchi

Studios: Manglobe

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Ryuujin Subs – Yaoi801 fansub – Sarulandia fansub.

Sigle

Opening:

“Henai no Rondo” by GRANRODEO

Ending:

“REASON” by KAmiYU

Trailer



TRAMA

Siano in una bella città parata a festa per l’arrivo del Circus, ovvero una particolare associazione gestita dal governo, che ha la facciata di un circo con acrobati meravigliosi, ballerine e abili teatranti; ma essa in realtà è specializzata nella caccia ai Varuga, esseri umani in gradi di trasformarsi in pericolosi mostri.

Nel frattempo nella stazione ferroviaria, in uno scompartimento di prima classe con a bordo un distinto signore e la sua nipotina, un treno si appresta a partire.

In un vicolo, dietro la meravigliosa villa della ricca e splendida Mine, un giovane dai capelli scuri prepara degli esplosivi.

Nai, un ragazzino dai capelli bianchi e gli occhi rossi, sogna un meraviglioso prato fiorito con Karoku, un giovane dai capelli azzurri che è sempre stato con lui e lo ha amato e cresciuto insegnandogli ogni cosa.

Quando si risveglia è sdraiato su un ricco letto a baldacchino, prigioniero della bellissima Mine che sembra volerlo sedurre, ma accorgendosi dello strano braccialetto che Nai porta al polso si spaventa.

Esso è l’identificativo del Circus, l’associazione che dà la caccia ai Varuga.

Prima ancora che possa prendere provvedimenti, un’esplosione la distrae: essa chiama le guardie e corre ad indagare su quanto avvenuto. Mentre Nai cerca di riprendersi, uno scoppio fa saltare il muro: il giovane dai capelli neri, che abbiamo visto nel vicolo, scassina la cassaforte di Mine. Nai gli chiede di salvarlo e Gareki accetta in cambio del suo braccialetto.

Insieme i due fuggono per i labirintici corridoi della villa, inseguiti da Mine che si è trasformata in un mostro spaventoso.

Nel frattempo il treno con a bordo l’anziano Parnedo, capo di importante industrie e sua nipote Elishka , viene “preso d’assalto” dai suoi ex dipendenti furiosi per essere stati licenziati. Essi vogliono un risarcimento o faranno saltare Parnedo e sua nipote: hanno infatti piazzato cariche esplosive per tutto il treno.

In città intanto i due ragazzi, Nai e Gareki, si rifugiano in mezzo alla folla riunitasi per assistere alla parata del Circus: animali splendidamente bardati, ballerine, pagliacci, acrobati sfilano un tripudio di colori e musica.

Nai e Gareki cercando di trovare una via di fuga, purtroppo per loro Mine ha scatenato contro di loro le forze della Sicurezza Cittadina, e i due trovandosi alle strette, saltano proprio sul treno su cui ci sono i “dirottatori”.

Gareki e Nai entrano, senza troppe difficoltà in un dei vagoni: i posti a sedere sono tutti liberi e i due ne approfittano per parlare.

Ma la calma dura poco, dal tetto si calano giù un uomo elegante in marsina a cilindro e un’adorabile ballerina del Circus: Sono Hirato, il capitano della seconda nave, e Tsugumo abile combattente (a secondo dei momenti anche imbranata/ complessata/timida).

Gareki sfodera la pistola, ma dopo un rapido combattimento si trova in svantaggio; i rumori fanno accorrere i lavoratori /dirottatori.

Dopo essersi fatti catturare, scoprono di essere dalla stessa parte e collaborano per liberare gli ostaggi; con l’abilità dei circensi, grazie allo speciale udito di Nai e al talento di Gareki riescono a disinnescare le bombe piazzate sul treno dagli operai.

L’incubo è finito, tutti arrivano in stazione sani e salvi ma Parnedo , approfitta della sua età e dell’alibi fornitagli dal suo medico per sfuggire all’inquisizione di Hirato , salito sul treno proprio per indagare sulla connessione di Parnedo ai Varuga.

Nai e Gareki, grazie al braccialetto di Nai, vecchio identificativo del Circus, vengono fatti salire come “graditi ospiti” sulla seconda nave dove conosceranno l’esuberante Yogi, abile spadaccino, e le simpatiche Pecore robot, grazioso ed efficiente sistema d’allarme e di vigilanza della seconda nave.

Così inizia l’avventura dei due ragazzi…

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Hiro Shimono – Nai

Hiroshi Kamiya- Gareki

Aya Endo – Tsukumo

Daisuke Hirakawa – Akari

Daisuke Ono – Hirato

Eri Kitamura – Kiichi

Hiromi Igarashi – Hitsuji

Junichi Suwabe – Uro

Koji Yusa – Tsukitachi

Mamoru Miyano – Yogi

Masashi Hirose – Parunedo

Sanae Kobayashi – Mine

Satomi Satou – Erisyuka

Sōichiro Hoshi – Karoku

Youko Honna – Iva

Yūichi Nakamura – Jiki

OPERE RELATIVE

Manga

– Karneval

Anime

– Karneval specials – oav

RECENSIONI

