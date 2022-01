anime – LUPIN III: PART 6 – di Eiji Suganuma

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei Part V! – Lupin III: Part 6 – (ルパン三世 PART 6)

Titolo internazionale: Lupin the Third: Part VI

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 + 1 ( in corso) – (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: 6° serie tv sul personaggio inventato da Monkey Punch.

Director: Eiji Suganuma

Series Composition: Takahiro Okura

Character design: Hirotaka Marufuji

Music: Yuji Ohno

Studios: Telecom Animation Film

Titolo in Italia: Lupin The 3rd – Sesta Serie

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2021 – in corso

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming Amazon Prime Video con i sottotitoli in italiano (simulcast)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

opening

“Theme From Lupin III 2021” by Yuji Ohno

ending

“Lupin Sansei ’80” by Yuji Ohno (ep 0)

“MILK TEA” by Akari Dritschler (eps 1- 12)

“Bitter Rain” by Sakura Fujiwara (eps 13-…)

Trailer giapponese



TRAMA

Lupin III stavolta è in Inghilterra a investigare su “Raven”, un organizzazione che sembra da decenni controllare nell’ombra le sorti della Gran Bretagna. Ma il celebre ladro e la sua banda si troveranno ad avere a che fare con Sherlock Holmes, “il miglior investigatore del mondo”, che sembra avere un conto in sospeso con lui che riguarda un omicidio…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– In ogni serie tv Lupin la giacca di colore diverso: in questa c’è l’ha Verde, come nella prima serie

– Lo speciale Episodio 0 “Epoche” ha visto l’addio del doppiatore Kiyoshi Kobayashi, voce storica di Jigen fin dalla prima apparizione (l’unica eccezione è stata La cospirazione dei Fuma), che è stato sostituito da Akio Otsuka.

– Il regista Eiji Suganuma aveva diretto nel 2019 lo special: “Lupin III – La prigione del passato”.

– La serie festeggia il 50° anniversario del manga, e presenta puntate sceneggiate da famosi registi delle precedenti serie o special come Mamoru Oshii, Masaki Tsuji, Taku Ashibe, Kanae Minato e Akio Higuchi.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kanichi Kurita – Lupin III

Akio Otsuka – Daisuke Jigen

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa XIII

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Kouichi Yamadera – Ispettore Zenigata

Nobunaga Shimazaki – Goro Yatagarasu

Kenjiro Tsuda – Albert D’Andrésy

Masato Obara – Sherlock Holmes

Sumire Morohoshi – Lily Watson

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prigioniero del passato

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

