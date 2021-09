anime – LUPIN III: LA PAGINA SEGRETA DI MARCO POLO – di Hajime Kamegaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Tōhō kenbunroku ~Anazā Pēji~ (ルパン三世 東方見聞録 〜アナザーページ〜 )

Traduzione letterale: Lupin III – La storia del mondo orientale ~Another Page~

Titolo internazionale: Lupin the 3rd: Record of Observations of the East – Another Page

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: 23° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Hajime Kamegaki

Character design: Hajime Kamegaki

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: Italia 1 (mediaset)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video edito da Yamato Video

Sigle:

Sigla di Chiusura

– “Rupan Sansei – Ai no tēma” by Miki Imai & DOUBLE

TRAMA

A Genova il professor Theo Argento ha fatto una scoperta sensazionale, trovando una leggendaria pagina mancante del Milione di Marco Polo, nella quale ci sarebbe un tesoro molto più prezioso dell’Oro!

Poco tempo dopo il Professore viene ucciso e il colpevole sembra essere Lupin III!

Proprio mentre sta scappando dalla Polizia e dall’immancabile Zenigata incontrerà la giovane Lisa Argento, nipote molto legato al nonno, che ignarà dell’identità del ladro; deciderà di aiutare Lupin per scoprire la verità.

Stavolta però Lupin non dovrà fuggire solo da Zazà e la polizia di mezzo mondo ma anche dai perfidi sicari di Bernard Villar Leader delle industrie Lombardo, interessato più che mai a ottenere il segreto di Marco Polo…

E’ L’inizio di un’ avventura fra Genova e Asia alla ricerca della pagina mancante!

CURIOSITÀ

– 23° Special televisivo di Lupin III

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– Il Milione è il libro scritto da Marco Polo come resoconto dei suoi lunghi viaggi ed esperienze in Asia, soprattutto in Cina.

– Secondo il parte del fandom il trio di sorelle kunoichi formato da Hiromi, Rumi e Ami sarebbe in parte ispirato, alle protagoniste di Cat’s Eye/ Occhi di gatto.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Kan’ichi Kurita – Arsenio Lupin III

Kiyoshi Kobayashi Daisuke Jigen –

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa XIII

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Kōichi Yamadera – Ispettore Zenigata

Kōji Ishii – Bernardo Vilar

Marina Inoue – Lisa Argento

Ichiro Nagai – Saito Musashibō Benkei XXII

Romi Park – Hiromi

Yuka Terasaki – Rumi

Sora Takui – Ami

Tadashi Nakamura – Theo Argento

Hiroshi Tsuchida – Claudio Berardi

Tadashi Miyazawa – BaoLong

Doppiatori Italiani

Stefano Onofri – Arsenio Lupin III

Alessandro D’Errico – Daisuke Jigen

Antonio Palumbo – Goemon Ishikawa XIII

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Rodolfo Bianchi – Ispettore Zenigata

Sergio Lucchetti – Bernardo Vilar

Perla Liberatori – Lisa Argento

Dante Biagioni – Saito Musashibō Benkei XXII

Vanina Marini – Hiromi

Gaia Bolognesi – Rumi

Joy Saltarelli – Ami

Pierluigi Astore – Theo Argento

Alberto Bognanni – Claudio Berardi

Massimiliano Plinio – BaoLong

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prison of the Past

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

