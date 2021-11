anime – LUPIN III: PRIGIONIERO DEL PASSATO – di Hatsuki Tsuji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei: Prison of the Past – (ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト)

Titolo internazionale: Lupin III: Prison of the Past

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 91 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: 27° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch.

Director: Hatsuki Tsuji

Character design: Hirotaka Marufuji

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Prigioniero del passato

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: disponibile su Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Sigla d’apertura

– “ Theme From Lupin III 2019~classical piano vers.” By Yūji Ōno e Lupintic Six with Friends feat. Shigeru Matsuzaki.

Sigla di chiusura

– “ Super Hero 2019″ by Yuji Ohno & Lupintic Six with Friends feat. Shigeru Matsuzakielancholy Baby” by Shiori Sasaki

Trailer italiano



TRAMA

Finnegan, il famoso ladro conosciuto anche come moderno Robin Hood, per il fatto di aiutare le persone povere; è stato arrestato nel regno di Dorente e condannato alla condanna capitale, ma ovviamente molte persone che il ladro ha aiutato in passato non vogliono questo, fra cui diversi ladri e Lupin che però è intenzionato a impadronirsi delle sue ricchezze; ma per ottenerle lui e la sua banda dovranno farlo evadere dalla prigione El Guille guidata dall’affascinante leader Lorenza e da cui sembra impossibile scappare.

In competizione con gli altri Ladri Lupin, Jigen e Goemon dovranno affrontare i diversi sistemi di sicurezza, per cercare di salvare Finnegan,in un avventura in cui niente è come sembra… Quale è il segreto della prigione e del regno di El Guille?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– 27° Special televisivo di Lupin III.

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– Il Robot guardia della prigione con il suo dire “Sterminare!” ,ricorda i Dalek, nemici del telefilm britannico Doctor Who

– In questo special, l’ispettore Zenigata è accompagnato dall’assistente Goro Yatagarasu, già visto nelle serie “Lupin III Part 5 ritorno alle origini” e “Lupin III Part 6”.

DOPPIATORI

DOPPIATORI ORIGINALI

Arsenio Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Goemon Ishikawa XIII – Daisuke Namikawa

Fujiko Mine – Miyuki Sawashiro

Ispettore Zenigata – Kōichi Yamadera

Finnegan – Hiroaki Hirata

Lorenza -Houko Kuwashima

Gorou Yatagarasu – Nobunaga Shimazaki

Berthet -Shin’ichirō Miki

DOPPIATORI ITALIANI

Arsenio Lupin III – Stefano Onofri

Daisuke Jigen – Alessandro D’Errico

Goemon Ishikawa XIII – Antonio Palumbo

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Ispettore Zenigata – Rodolfo Bianchi

Finnegan – Massimo Lopez

Lorenza – Valentina Framarin

Gorou Yatagarasu – Massimo Triggiani

Berthet – Maurizio Merluzzo

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

