anime – LUPIN III: SPADA ZANTETSU, INFUOCATI! – di Masaharu Okuwaki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Moeyo Zantetsu ken (ルパン三世 燃えよ斬鉄剣)

Titolo internazionale: Lupin III: Dragon of Doom

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 90 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1994

Tratto: 6° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Masaharu Okuwaki

Character design: Masatomu Sudo

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Trasmissione: Italia1 (mediaset)

Censura versione tv: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video edito da Yamato Video anche con il titolo “Lupin III e il tesoro del Titanic” mentre nella prima edizione VHS ha invece assunto il titolo “Lupin III – Il mistero del Dragone”.

Sigle:

D’apertura

– “Rupan Sansei no Thema 1989” by Yuji Ohno

Di chiusura

– “Omoide ga Anata wo Hanasanai” by Nami Hirai

TRAMA

Lupin III stavolta è alla ricerca di un un leggendario dragone d’oro, rubata al leggendario clan Ninja degli Iga e scomparsa da oltre ottanta anni, che neanche suo nonno Lupin Primo riuscì a rubare.

Quello che il ladro non poteva immaginare è che il prezioso manufatto è all’interno del relitto del Titanic, a 3800 metri di profondità!

Come se non bastasse Lupin dovrà vedersela non solo con il pericoloso signore della Mafia cinese Chin Chun Chun ma anche con Goemon Ishikawa e alla Kunoichi Kikyo interessati al Dragone ed al suo legame con la spada Zantetsu-ken, la leggendaria Katana in possesso dello stesso Goemon e capace di tagliare praticamente qualsiasi cosa.

Chi otterrà alla fine il dragone d’oro?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 6° Special televisivo di Lupin III

– In questo special Lupin indossa la giacca rossa.

– RMS Titanic è un vero transatlantico affondato nella notte fra il 14 e 15 Aprile 1914, e reso protagonista in diversi film.

– Nello special si accenna a un passeggere giapponese a bordo del Titanic, l’unico passeggero nipponico conosciuto era Masabumi Hosono.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Arsenio Lupin III – Yasuo Yamada

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa XIII – Makio Inoue

Koichi Zenigata – Goro Naya

Chin Chin Chu – Junpei Takiguchi

Kikyo- Naoko Matsui

Gensai – Banjo Ginga

Kikyo da bambina – Naoko Matsui

Doppiatori Italiani

Versione TV

Arsenio Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa XIII – Antonio Palumbo

Koichi Zenigata – Rodolfo Bianchi

Chin Chin Chu – Vittorio Di Prima

Kikyo – Marioletta Bideri

Gensai – Mario Bombardieri

Kikyo da bambina – Antonella Baldini

Versione Home Video

Arsenio Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa XIII – Antonio Palumbo

Koichi Zenigata – Enzo Consoli

Chin Chin Chu – Angelo Nicotra

Kikyo – Eleonora De Angelis

Gensai – Mario Bombardieri

Kikyo da bambina – Antonella Baldini

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

Altre opere di Masaharu Okuwaki presenti sul sito:

Aishiteruze Baby serie tv, anime

Tenshi na Konamaiki serie tv, anime

RECENSIONI