anime – LUPIN III: VIAGGIO NEL PERICOLO – di Masaaki Ohsumi

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei: Rupan Ansatsu Shirei – (ルパン三世『ルパン暗殺指令』 )

Traduzione letterale: Lupin III: Ordine di Assassinio per Lupin

Titolo internazionale: Lupin III Special: Voyage to Danger

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1993

Tratto: 5° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Masaaki Ohsumi

Character design: Hisashi Eguchi

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Viaggio nel Pericolo/Lupin – Il pericolo è il mio mestiere

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione: Italia1 (mediaset)

Censura: no

Edizione italiana: edita in VHS da Medusa video e disponibile successivamente in dvd per l’home video edito da Yamato Video

Sigle:

D’apertura

– “Rupan Sansei no Thema 1989” by Yuji Ohno

Di chiusura

– “Destiny Love” by Eri Ohno

TRAMA

Zenigata è stato licenziato e l’Interpol ha deciso di mettere sulle tracce di Lupin III l’infallibile e spietato mercenario Keith Arnett, determinato a catturarlo vivo o morto.

Per aiutare Zazà a riottenere la sua vecchia missione il nostro eroe deciderà di aiutarlo a sgominare la Shot-Shell, un’associazione di mercenari attiva nel traffico d’armi e coinvolta in diversi conflitti in tutto il mondo e per farlo decidono di rubare l’ex sottomarino Nucleare sovietico Ivanov sequestrando inoltre la scienziata Karen Kowalsky una delle poche menti capaci di saper guidare il sottomarino e che sembra legato a Jigen da un brutto episodio del loro passato…

Il piano ha successo attirando le attenzioni di John Cloths, leader della stessa Shot-shell che propone subito a Lupin e alla sua banda una collaborazione riguardante proprio il ri-armare l’Ivanov e rapire Karen, ma Lupin non ha per niente intenzione di accettare questa proposta…

Riuscirà il nostro celebre ladro a sconfiggere la Shot-shell e aiutare cosi Zenigata oppure finirà ucciso da Keith?

CURIOSITÀ

– 5° Special televisivo di Lupin III

– In questo special Lupin indossa la giacca rossa.

– All’inizio dello special è presente un errore riguardante le forze dell’ordine italiane con la Polizia (con tanto di auto FIAT) ma fuori pronti ad arrestare Lupin e Jigen ci sono carabinieri.

– Il film è ispirato all’episodio finale della terza serie, “In fondo al mare”.

– Il regista Masaaki Ohsumi aveva già collaborato a Lupin dirigendo il Pilot Film e le prime puntate della prima serie.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Lupin III – Yasuo Yamada

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Ispettore Koichi Zenigata – Goro Naya

John Cloths – Nachi Nozawa

Karen Kowalsky – Atsuko Tanaka

Keith Arnett – Unsho Ishizuka

Doppiatori Italiani

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa- Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata – Rodolfo Bianchi

John Cloths – Mino Caprio

Karen Kowalsky – Vittoria Febbi

Keith Arnett – Fabrizio Pucci

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

