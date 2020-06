anime – LUPIN III: IL SEGRETO DEL DIAMANTE PENOMBRA – di Gizaburo Sugii

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Towairaito Jemini no himitsu (ルパン三世 トワイライト★ジェミニの秘密)

Titolo internazionale: Lupin III: The Secret of Twilight Gemini

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1996

Tratto: 8° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Gizaburo Sugii

Character design: Minoru Maeda

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione: Italia1 (mediaset)

Censura versione tv: Inizialmente sì, poi trasmesso integrale (esclusione fatta per il personaggio di Sadachiyo)

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video prima in VHS da Medusa Video con il titolo “il Diamante Penombra” e con le scene lì censurate nella prima visione televisiva, nel 2004 è poi editato da Dynamic in DVD e successivamente da Yamato anche con il titolo “Lupin: Una cascata di diamanti”

Sigle:

D’apertura

– “Rupan Sansei no Thema 1996” by Yuji Ohno

Di chiusura

– “Tsuki to Taiyou no Meguri (Joining of Sun and Moon)” by Aya Hisakawa

TRAMA

Convinto dall’anziano signore della malavita Dolun, ormai morente, Lupin decide di partire per il Marocco alla ricerca del leggendario tesoro della Tribù dei Gelthi e, donato metà del Diamante Penombra, gli spiega che dovrà cercare l’altra metà per trovare l’ubicazione nel deserto del suddetto tesoro.

Arrivato a Casablanca, il nostro ladro e la sua banda si ritroveranno in mezzo alla faida fra i pochi superstiti della tribù dei Gelthi e la tribù degli IIgo, inseguito non solo da Zenigata ma anche dal Capo dell’Interpool Pierre Gundam che sembra avere più di un legame con la faida che attraversa le due tribù; dovrà vedersela fra complotti orditi da Sette misteriose, avventure nel deserto all’inseguimento di un tesoro leggendario come un miraggio!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 8° Special televisivo di Lupin III

– In questo special Lupin indossa in alternativa alla storica giacca rossa una giacca di colore bianco.

– Il tema iniziale del film verrà inserito nella versione italiana anche nel film del 1996 Lupin III – Dead or Alive: Trappola mortale

– Il personaggio di Sadachiyo è in originale un uomo effeminato, è diventata una donna nel doppiaggio Italiano.

– Vengono fatti numerosi riferimenti al film Casablanca (1942) a partire dal Look di Fujiko che ricorda molto l’aspetto di Igrid Bergman nel sopracitato film.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Ispettore Koichi Zenigata – Goro Naya

Lala – Aya Hisakawa

Jean Pierre (in Italiano Pierre Gundam) – Takayuki Sugo

Doppiatori Italiani

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata – Rodolfo Bianchi

Lala – Stella Musy

Pierre Gundam (in originale Jean-Pierre)- Massimo Gentile

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

RECENSIONI