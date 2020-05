anime – LUPIN III: TOKYO CRISIS (L’unione fa la forza – Memories of Blaze) – di Toshiya Shinohara

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin sansei: Honoo no kioku – Tokyo Crisis – (ルパン三世 炎の記憶 ~Tokyo Crisis~)

Traduzione letterale: Lupin III – La memoria della fiamma: Tokyo Crisis

Titolo internazionale: Lupin III: Memories of the Flame – Tokyo Crisis

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Tratto: 10° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Toshiya Shinohara

Character design: Satoshi Hirayama

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – L’unione fa la forza /Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Trasmissione: Italia1 (mediaset)

Censura: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video da Shin Video, e poi riedito da Yamato Video

Sigle:

opening

“Theme from Lupin III ’97” di Yuji Ohno

ending

“Akogare [Longing]” by Megumi Hayashibara

TRAMA

Lupin e la sua banda sono interessati al leggendario tesoro sotterraneo nascosto dal l’ultimo shogun, Tokugawa Yoshinobu, e al momento in possesso del milionario Michael Suzuki, proprietario del leggendario parco di divertimento Aquapolis.

Ma il suo tentativo di furto viene interrotto dall’intervento di Zenigata, in compagnia di Maria, una ragazza con il misterioso potere di poter vedere il futuro, e da uno strano gruppo di mercenari; con il povero ispettore che viene addirittura licenziato dal caso!

Lupin e la sua squadra dovranno vedersela con un nemico astuto e scaltro, in un avventura fra mistero, ingegneria genetica e storia che vedrà più che mai protagonista un certo ispettore…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 10° Special televisivo di Lupin III

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– Tokugawa Yoshinobu, fu il quindicesimo e ultimo shōgun dello shogunato Tokugawa (1603-1868).

– In una scena nella folla appaiono due personaggi che di spalle ricordano Ran Mori e Conan Edogawa della serie “Detective Conan”

– Seinosuke Nakajima, che è noto come un perito antico, è apparso anche nel ruolo di se stesso.

– Esistono due versioni del doppiaggio italiano che hanno protagonista il personaggio di Zenigata doppiato nella versione Televisiva da Rodolfo Bianchi e in quella Home video da Enzo Consoli.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Ispettore Koichi Zenigata – Goro Naya

Maria Ishiki – Megumi Hayashibara

Michael Suzuki – Koichi Yamadera

Godo – Koichi Yamadera

Capo della polizia di Tokyo – Yuzuru Fujimoto

Doppiatori italiani – Versione TV

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata – Rodolfo Bianchi

Maria – Gilberta Crispino

Michael Suzuki – Sergio Di Giulio

Godo – Wladimiro Grana

Capo della polizia di Tokyo – Gerolamo Alchieri

Doppiatori italiani – Versione Home Video

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen- Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata – Enzo Consoli

Maria – Gilberta Crispino

Michael Suzuki – Sergio Di Giulio

Godo – Wladimiro Grana

Capo della polizia di Tokyo – Dario Penne

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

