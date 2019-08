anime – INUYASHA THE MOVIE 4: L’ISOLA DEL FUOCO SCARLATTO (Inuyasha: Guren no Houraijima) – di Toshiya Shinohara

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Inuyasha – Guren no Horaijima (犬夜叉 紅蓮の蓬莱島 )

Titolo internazionale: Inuyasha The Movie 4 – Inuyasha the Movie: Fire on the Mystic Island

Genere: film d’animazione – shounen, avventura, azione, horror, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 86 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2004

Tratto: dalla serie tv “Inuyasha“, a sua volta ispirata all’omonimo manga.

Director: Toshiya Shinohara

Series Composition: Katsuyuki Sumisawa

Character design: Hideyuki Motohashi, Yoshihito Hishinuma

Music: Kaoru Wada

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Inuyasha The Movie 4: L’isola del fuoco scarlatto

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: Mtv

Trasmissione tv online: VVVVID, Netflix

Censura: no

Edizione italiana: edito in dvd dalla Dynit, in disco singolo o in cofanetto con gli altri film di Inuyasha.

Dati tecnici: Colore: Colore – Rapporto: 16:9

Sigle:

Sigla finale

“Rakuen(Paradise)” by Do as Infinity

TRAMA

Inuyasha e gli altri salvano una bambina demone di nome Ai, che è alla ricerca proprio del mezzo demone!

La ragazzina infatti proviene dall’isola di Horaijima, una terra misteriosa che compare una volta ogni cinquant’anni; e la piccola stava scappando dai quattro demoni che comandano sull’isola in modo violento, prendendosela con i piccoli e marchiando chiunque si avvicini con una cicatrice sulla schiena.

Lo stesso Inuyasha ha una cicatrice risalente a quando, insieme a Kikyo, avevano visitato l’isola per salvare i bambini imprigionati, venendo però costretti alla ritirata…

Inuyasha, insieme a Kagome, Shippo Miroku e Sango, parte per la misteriosa isola, i quattro sono decisi ad aiutare i bambini e sconfiggere i demoni malvagi, ci riusciranno?

Una nuova avventura per Inuyasha e i suoi amici fra mistero e magia!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il film è l’unico dei quattro lungometraggi di Inuyasha a non avere il character design di Hideyuki Motohashi ma quello di Yoshihito Hishinuma delle due serie televisive.

– Il film è ispirato alla leggenda del Monte Horai.

DOPPIATORI

DOPPIATORI ORIGINALI

Kappei Yamaguchi: Inuyasha

Satsuki Yukino: Kagome Higurashi

Kōji Tsujitani: Miroku

Hōko Kuwashima: Sango

Kumiko Watanabe: Shippo

Ken Narita: Sesshomaru

Noriko Hidaka: Kikyo

Mamiko Noto: Rin

Yuichi Nagashima: Jaken

Takeshi Kusao: Jura

Nobutoshi Canna: Ryura

Tadahisa Saizen: Gora

Nobuo Tobita: Kyora

Tomiko Van: Kanade

Emi Motoi: Ai

Reiko Kiuchi: Roku

Yū Kobayashi: Dai

Fumiko Orikasa: Asagi

Kaori Shimizu: Shion

Yuki Masuda: Moegi

Tomonori Jinnai: Seiten

DOPPIATORI ITALIANI

Francesco Pezzulli: Inuyasha

Letizia Scifoni: Kagome Higurashi

Fabio Boccanera: Miroku

Emanuela D’Amico: Sango

Maura Cenciarelli: Shippo

Niseem Onorato: Sesshomaru

Francesca Guadagno: Kikyo

Letizia Ciampa: Rin

Fabrizio Mazzotta: Jaken

Fabrizio Vidale: Ryura

Massimo Bitossi: Jura

Emiliano Ragno: Gora

Laura Boccanera: Kyora

Emanuela Baroni: Kanade

Benedetta Gravina: Ai

Barbara Pitotti: Roku

Francesca Manicone: Dai

Valeria Vidali: Asagi

Tommaso Gatto: Shion

Eleonora Reti: Moegi

Giuliano Bonetto: Seiten

OPERE RELATIVE

Manga

– Inuyasha

Serie tv, Anime

1- Inuyasha

2- Inuyasha The Final Act

Serie tv, Film d’animazione

– Inuyasha The Movie: Un sentimento che trascende il tempo

– Inuyasha The Movie 2: Il castello al di là dello specchio

– Inuyasha The Movie 3: La spada del dominatore del mondo

LINK inerenti alla serie

Materiale su “InuYasha” presente sul sito:

Altre opere di Toshiya Shinohara presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.