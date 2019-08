anime – LUPIN III: GOODBYE PARTNER – di Jun Kawagoe

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei Goodbye Partner ( ルパン三世 グッバイ・パートナー)

Titolo internazionale: Lupin the 3rd Goodbye Partner Lupin SP 26, Lupin special 2019

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 94 minuti

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019

Tratto: ispirato dal manga “Lupin III” di Monkey Punch

Director: Jun Kawagoe

Series Composition: Shinzo Fujita

Character design: Hirotaka Marufuji

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Sigle:

sigla d’apertura

“Theme From Lupin III 2019~classical piano ver.” by Yuji Ohno & Lupintic Six

sigla finale

“Kalanchoe Forever !” by Miyuki Sawashiro

TRAMA

Lupin è stato sfidato da un famoso presentatore a rubare il Time Cristal, un Cristallo misterioso e rubato dagli Stati Uniti da una spia asiatica. Per il nostro ladro non è un colpo difficile, ma al termine del furto Jigen lo tradisce sparandogli in pieno petto e rubando la refurtiva; e inoltre l’ispettore Zenigata è stato arrestato come complice di Lupin!

Il Ladro e Goemon dovranno affrontare, oltre al loro ex compagno, anche Roy Forest, uno degli uomini più potenti d’America, che ha convinto il pistolero a passare dalla sua parte…

Cosa ha spinto Jigen a tradire dopo anni di avventure i suoi amici e compagni? Centrerà qualcosa il rapimento della giovane pianista inglese Alisa Cartwright?

CURIOSITÀ

– 26° special televisivo dedicato a Lupin III

– In questo special Lupin indossa in alternativa alla storica giacca Rossa una giacca di colore nero

– Vengono citati l’attivista Edward Snowden e il musicista di Fryderyk Chopin e sua sorella Emilia inoltre la presidentessa degli stati Uniti ricorda molto per aspetto e taglio di capelli la ex First lady Hillary Clinton.

– La pistola usata da Jigen in questo special è una SIG Sauer P229

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Kanichi Kurita – Lupin III

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen

Kōichi Yamadera – Ispettore Zenigata

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Junichi Suwabe – Roy Forest

Minako Kotobuki – Alisa Cartwright

Risa Uchida – Emilka

Akihiro Tajima – Pilot B

Akio Hirose – Commentator

Akira Koga – Pilot A

Eriko Uchino – Riley Cartwright

Hayato Watanabe – Copilota Aereo

Jiro Saito – comandante di Polizia

Kenji Kitamura – Hotel manager

Masayuki Omoro – Aide

Shouzou Sasaki – Camille

Shūei Ikawa – Driver

Tomoko Shiota – Presidente degli USA

Tsuyoshi Koyama – Norman

Yōji Ueda – Katou

Yukimi Takeuchi – presentrice tv

Yuya Uchida – Frédéric Chopin

OPERE RELATIVE

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

– Lupin Sansei – Secret File

– Lupin III – Il ritorno del mago

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin Sansei – Master File

– Lupin Shanshei

– Lupin Sansei – Lupin wa ima mo moete iru ka?

Film d’animazione

– Lupin III: Pilot Film – cortometraggio

– Lupin III – La pietra della saggezza

– Lupin III – Il castello di Cagliostro

– Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III – Le profezie di Nostradamus

– Lupin III – Trappola mortale

– Lupin Terzo vs Detective Conan il film – film cross-over

– Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyo

– Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

– Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

Special, anime

– Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

– Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

– Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

– Lupin III – Il tesoro degli zar

– Lupin III – Viaggio nel pericolo

– Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

– Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

– Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

– Lupin III – Walther P38

– Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

– Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

– Lupin III – 1$ Money Wars

– Lupin III – Alcatraz Connection

– Lupin III – Episodio: 0

– Lupin III – Un diamante per sempre

– Lupin III – Tutti i tesori del mondo

– Lupin III – Le tattiche degli angeli

– Lupin III – La lacrima della Dea

– Lupin III – L’elusività della nebbia

– Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan – cross-over

– Lupin III – L’ultimo colpo

– Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

– Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

– Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

– Lupin III – Italian Game

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore videogames

RECENSIONI

