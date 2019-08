anime – LA LEGGENDA DEI LUPI BLU (Aoki Ookami-tachi no Densetsu) – di Yasunori Urata

A cura di H.

Titolo originale: Aoki Ookami-tachi no Densetsu – Ginga Teikoku no Metsubou Gaiden: Aoki Ookami-tachi no Densetsu – (銀河帝国の滅亡・外伝 蒼き狼たちの伝説)

Titolo internazionale: Legend of the Blue Wolf – Legend of the Four Horsemen – Hot Space Cowboys

Genere: oav – azione, drammatico, erotico, fantascienza, hentai, yaoi

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Durata: 45 minuti

Anno di uscita in Giappone: dicembre 1996

Tratto: storia originale

Director: Yasunori Urata

Character design: Masamichi Amano

Mechanical design: Makoto Kobayashi

Studios: Phoenix Entertainment

Titolo in Italia: La leggenda dei lupi blu

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione in tv: no

Censura: no, ma il Dvd è vietato ai minori di 18 anni

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

TRAMA

Anno 2199, un’umanità al tracollo ha cominciato a fondare delle colonie nello spazio, ma su Plutone gli astronauti hanno incontrato una razza aliena combattiva che li ha attaccati. I prigionieri catturati vengono fusi nel metallo e trasformati in schiavi cyborg senza sentimenti, chiamati “Apocalypse”.

Vengono così istituiti corpi speciali militari, di cui fa parte anche il giovane Jonathan Tiberius, che si si offre volontario per un esperimento pericolosissimo che però potrebbe aiutare la guerra. Conosce così Leonard Schteinberg, e tra i due piloti nasce un affetto profondo, ma il capitano della base militare ha messo gli occhi su Jonathan.

CURIOSITÀ

– Questo oav doveva essere il primo di una serie (alcuni dicono che fosse un episodio pilota), poi sospesa per motivi interni dello studio di animazione.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Takehito Koyasu: Jonathan Tyberius

Toshiyuki Morikawa: Leonard Schteinberg

Direzione del doppiaggio italiano: Augusto Di Bono

Doppiatore italiano – Personaggio

Luca Semeraro – Jonathan

Marco Balzarotti – Leonard

Giovanni Battezzato – Continental

Massimiliano Lotti – Comandante

Augusto Di Bono – Narratore

