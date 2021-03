videogames – LE AVVENTURE DI LUPIN III: IL TESORO DEL RE STREGONE

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Majutsu-ō no isan – (ルパン三世 魔術王の遺産 )

Titolo internazionale: Lupin the 3rd: Treasure of the Sorcerer King

Genere: avventura, azione, mistero

Piattaforma: Playstation 2

Supporto: 1 dvd

Anno di uscita: 2004

Paese: Giappone

Tratto: basato sul manga “Lupin III” di Monkey Punch

Classificazione PEGI: + 12 anni

Banpresto

Publisherse: Halifax

Titolo in Italia: Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Lingua: doppiaggio in italiano

Trailer



TRAMA

Re Randolph, il Re stregone, ha nascosto una grande fortuna nel castello Goldengasse indicando il nascondiglio in una misteriosa mappa attraverso le sue due caraffe; quella dell’onore e quella della vittoria.

Per Lupin III e la sua banda questa è una sfida che non può decisamente perdere, specie dopo che le caraffe verranno esposte nel castello in una mostra organizzata dal misterioso Theodore Hannewald.

Qui Lupin incontrerà l’ispettore Zenigata e la giovane Theresa Faust che sembra però sapere molto di più di quanto sembra sulle brocche…

E l’inizio di una mitica avventura fra misteri, indizi e magia….

IMMAGINI clicca per ingrandire

MODALITA’ DI GIOCO

Gioco d’avventura in cui bisognerà usare Lupin facendo uso delle sue doti cercando indizi e obiettivi senza essere visti dalla polizia e dai nemici usando agilità e logica in modo Stealth.

In alcuni Livelli invece sarà possibile usare Jigen e Goemon affrontando i nemici con le loro abilità.

CURIOSITA’

– E’ stato il primo videogioco di Lupin III a essere doppiato in italiano nonché uno degli ultimi lavori di Roberto del Giudice prima della sua morte.

– Le cartucce che si raccolgono durante il gioco riportano la scritta Shot Shell, organizzazione criminale presente nel lungometraggio Lupin III – Viaggio nel pericolo.

– Il castello è città di Goldengasse hanno una architettura mitteleuropea ispirata a quella presente a Praga, in Repubblica Ceca.

DOPPIATORI

DOPPIATORI GIAPPONESI

Lupin III – Kanichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Goemon Ishikawa XIII – Makio Inoue

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Ispettore Koichi Zenigata – Gorō Naya

Theresa Faust – Masayo Kurata

Theodore Hannewald -Naoki Bando

Capo ispettore Rang – Yū Shimaka

DOPPIATORI ITALIANI

Lupin III -Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Goemon Ishikawa XIII – Massimo Rossi

Fujiko Mine – Piera Vidale

Ispettore Zenigata – Rodolfo Bianchi

Theresa Faust – Elisabetta Spinelli

Theodore Hannewald – Ciro Imparato

Capo ispettore Rang -Riccardo Rovatti

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

