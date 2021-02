videogames – TOKYO GHOUL:RE CALL TO EXIST

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

Titolo internazionale: TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

Genere: azione, sopravvivenza, horror

Piattaforma: Playstation 4 e 5 e Steam.

Categoria: Single-Player, Co-op

Anno di uscita: 2019

Paese: Giappone

Tratto: dal manga e anime “Tokyo Ghoul”

Classificazione PEGI: +18

Sviluppatore: Three Rings Inc.

Publisherse: BANDAI NAMCO Entertainment

Titolo in Italia: TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Lingua: audio giapponese con sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

Basato sulla seconda stagione “Tokyo Ghoul:Re”.

Cacciare o mangiare, questo è il problema. Sopravvivere o proteggere, anche questo è un problema. Ghoul o colomba, chi dei due vuoi essere?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Ghoul – opera capostipite

– Tokyo Ghoul:Re

Anime

– Tokyo Ghoul – 1° serie tv

– Tokyo Ghoul Root A – 2° serie tv

– Tokyo Ghoul:ren – 3° serie tv

– Tokyo Ghoul: Jack – oav

– Tokyo Ghoul: Pinto – oav

Live action

– Tokyo Ghoul – film cinematografico

– Tokyo Ghoul S – film cinematografico

Light Novel

– Tokyo Ghoul Novel 001 – Days – Hibi

– Tokyo Ghoul Novel 002 – Void – Kuhaku

– Tokyo Ghoul Novel 003 – Past – Sekijitsu

– Tokyo Ghoul:re Novel – Quest

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tokyo Ghoul” presente sul sito:

RECENSIONI