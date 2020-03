anime – LUPIN III: BYE BYE LIBERTY – SCOPPIA LA CRISI! – di Osamu Dezaki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei: Bye Bye Liberty – Kiki Ippatsu! (ルパン三世 バイバイ・リバティー・危機一発)

Titolo internazionale: Lupin the Third Bye Bye, Lady Liberty

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 97 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1989

Tratto: 1° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Osamu Dezaki

Character design: Noboru Furuse

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: lo special ha avuto diversi titoli “Lupin III: Bye Bye Liberty – Scoppia la crisi!” – “Lupin e il mago dei computers” – “Lupin III – Il virus beta”

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione in tv: Italia1 (mediaset), con la sigla italiana di Enzo draghi e le immagini dello special

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video edito da Yamato Video anche con il titolo “Lupin III – Il virus beta”.

Sigle:

D’apertura

– “Rupan Sansei no Thema 1989” by Yuji Ohno

Di chiusura

– “Endoresu Towairaito – Saigo no Shinju (Endless Twilight — The Last Pearl)” by Akemi Yoshida

TRAMA

Dopo aver capito di non poter rubare le informazioni archiviate nei file dei computer di tutto il mondo, Lupin prende la decisione di ritirarsi!

Ma il nostro ladro non resterà lontano dalle scene a lungo. Infatti, convinto dall’immancabile Jigen, deciderà il suo nuovo colpo; trovare il diamante Super Eggs. Ma per farlo dovranno fare una cosa titanica: rubare la gigantesca statua della libertà!

Ma non sarà l’unico “lavoro” del nostro eroe, infatti verrà convinto dal giovane Michael, un bambino capace di fare tutto il computer alla ricerca della sua madre scomparsa, e connessa al misterioso Virus Beta, capace di cancellare ogni informazione da ogni computer del mondo.

Quello che Lupin non conosce è che sia il diamante che la donna sono ricercati anche dalla misteriosa “società dei tre massoni”, una setta disposta a tutto per ottenere i suoi scopi!

Fra pericoli nucleari, azione, risate in un avventura ricca di misteri; i nostri eroi se la vedranno davvero brutta…

CURIOSITÀ

– 1° Special televisivo di Lupin III

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– il Characters designers Moboru Furuse ha firmato anche gli special, resa dei conti per “Lupin e il tesoro degli Zar”.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Lupin III – Yasuo Yamada

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Ispettore Koichi Zenigata – Goro Naya

Michael – Mayumi Tanaka

Doppiatori Italiani

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Ispettore Koichi Zenigata – Enzo Consoli

Michael – Ilaria Stagni

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin the Third

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

