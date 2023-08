anime – SPACE ADVENTURE COBRA – di Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Space Adventure Cobra – (スペースコブラ)

Titolo internazionale: Space Adventure Cobra

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza, pulp

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 31 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1982

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Space Adventure Cobra” di Buichi Terasawa.

Director: Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi

Episode Director:Hideyoshi Oga (eps 8, 18) Masaharu Okuwaki (10 episodes) Michio Sakano (ep 29) Shunji Oga (18 episodes)

Script: Haruya Yamazaki (15 episodes) Kenji Terada (6 episodes) Kosuke Miki (10 episodes)

Character design: Akio Sugino, Shinji Otsuka

Music: Kentarō Haneda

Studios: Tokyo Movie Shinsha

Titolo in Italia: Space Adventure Cobra

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Trasmissione tv: Man-Ga (Sky) solo in versione sub ita

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Cobra” by Yoko Maeno

Ending

“Secret Desire” by Yoko Maeno

Trailer



TRAMA

Nella Galassia una oscura Organizzazione chiamata “Gilda dei Pirati” sottomette pianeti e popolazioni, e l’unico che la combatteva era Cobra, un pirata spaziale su cui pendeva una taglia di sette milioni di crediti. Ma tre anni fa l’uomo era scomparso, e tutti lo danno oramai per morto.

Johnson è un impiegato che lavora per una compagnia commerciale, ma durante una vacanza virtuale sogna di rivivere in prima persona le avventure di questo leggendario pirata. Al risveglio i ricordi iniziano a riaffiorare, e si rende conto di essere davvero lui Cobra! Per sfuggire ai nemici, aveva cambiato faccia e si era installato dei ricordi fasulli.

Si riunisce alla sua partner, il cyborg Lady Armaroid, e alla sua astronave Tortuga, e via per nuove avventure; ma quando i nemici scoprono che è vivo riprendono a dargli una caccia spietata.

CURIOSITÀ

– In Giappone la serie tv venne trasmessa pochi mesi dopo l’uscita del film nei cinema.

– Mentre il film è stato doppiato in italiano ed è uscito in home video, la serie tv è stata solo trasmessa in tv e in versione sottotitolata.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Nachi Nozawa – Cobra

Yoshiko Sakakibara – Armoroid Lady

Kiyoshi Kobayashi – Crystal Bowie

OPERE RELATIVE

Manga

– Space Adventure Cobra – opera capostipite

Anime

– Space Adventure Cobra The Movie – film d’animazione

– Cobra The Animation: The Psycho-Gun – oav

