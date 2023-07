anime – MOBILE SUIT GUNDAM: THE WITCH FROM MERCURY – di Hiroshi Kobayashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo – (機動戦士ガンダム 水星の魔女)

Titolo internazionale: Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Genere: serie tv – azione, fantascienza, guerra, mecha, scolastico, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – Gennaio 2023

Rete tv giapponese: JNN

Trasmissione: domenica alle 17:00 (JST)

Tratto: storia originale. Inoltre fa parte del vasto franchise di “Gundam”.

Director: Hiroshi Kobayashi

Series Composition: Ichiro Okouchi

Script: Ichiro Okouchi (eps 1-6, 10-12), Kō Yoneyama (ep 7), Yasuhiro Nakanishi (eps 8-9)

Character design: Hirotoshi Takaya, Shuri Toida

Music: Takashi Ohmama

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Shukufuku” by Yoasobi

Ending

“Kimi yo, Kedakaku Are” by Shiyui

Trailer



TRAMA

A.S. (Ad Stella) 122. Suletta Mercury è una ragazza timida ed ansiosa che vive nei confini più remoti dello spazio, ma per volere della madre si iscrive alla Scuola di Tecnologia di Asticassia, gestita dalla mega-corporazione Benerit Group; dove si reca con il suo mobile suit (robottone che guida dall’interno).

Nella scuola si iscrive appunto nella sezione per i piloti, ma il primo giorno capita di tutto! Salva una ragazza nello spazio che in realtà voleva fuggire, viene sfidata a duello da uno dei migliori allievi, si ritrova fidanzata con Miorine (figlia di un potente amministratore delegato che ha legami con l’istituto), ma viene anche accusata di possedere un’arma vietata, il Gundam Aerial! Una rete di intrighi politici e guerre aziendali inizia a stringersi attorno a lei…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kana Ichinose – Suletta Mercury

Lynn – Miorine Rembran

OPERE RELATIVE

Sono qua riportate le opere che fanno parte dello stesso Universo, per l’elenco invece completo del mondo di Gundam, vedi Approfondimento: Guida a Gundam Universe.

Anime

– Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury 2 – serie tv

Light novel

– Shousetsu Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo

RECENSIONI