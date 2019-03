A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Kizunaībā – (キズナイーバー)

Traduzione letterale:

Titolo internazionale: Kiznaiver

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: storia originale.

Director: Hiroshi Kobayashi

Series Composition: Mari Okada

Character design: Mai Yoneyama

Music: Yūki Hayashi

Studios: Trigger

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Sigla iniziale:

“LAY YOUR HANDS ON ME” di BOOM BOOM SATELLITES

Sigla finale:

“Hajimari no Sokudo (はじまりの速度)” di Sangatsu no Phantasia

Trailer



TRAMA

La serie è ambientata nell’immaginaria città di Sugomori, nella quale negli è stata registrato un calo delle nascite, e di conseguenza della popolazione.

Il protagonista Katsuhira Agata viene invitato a partecipare al “Kizna System” dalla sua compagna di classe Noriko Sonozaki. Questo progetto ha come finalità la pace nel mondo e lui, insieme ad altre persone, diventerebbero dei tester del progetto, quindi diventerebbero “Kiznaiver”, ovvero persone collegate tra loro in grado di condividere inizialmente solo il dolore fisico, ma successivamente anche altri tipi di dolori.

CURIOSITÀ

– Il titolo è un portmanteau delle parole kizuna (絆lett. “legame”, “connessione”) e naive (lett. “ingenuo”).

– Un adattamento manga ha iniziato la serializzazione sul Dengeki Maoh il 25 marzo 2016

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Katsuhira Agata: Yūki Kaji

Noriko Sonozaki: Hibiku Yamamura

Chidori Takashiro: Yuka Terasaki

Hajime Tenga: Tomoaki Maeno

Nico Niyama: Misaki Kuno

Tsuguhito Yuta: Nobunaga Shimazaki

Honoka Maki: Rina Satou

Yoshiharu Hisomu: Kōtarō Nishiyama

RECENSIONI

