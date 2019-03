A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Sekai-ichi hatsukoi (世界一初恋)

Traduzione letterale: Il miglior primo amore del mondo

Titolo internazionale: Sekai-ichi hatsukoi

Genere: serie tv – yaoi, sentimentale, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2011 (entrambe le stagioni)

Anno di uscita in Giappone: Concluso – due serie da 12 episodi ciascuna più due OAV di introduzione alle due serie.

Tratto: dal manga yaoi “Sekai-ichi Hatsukoi” di Shungiku Nakamura.

Director: Chiaki Kon

Series Composition: Rika Nakase

Character design: Yoko Kikuchi

Music: Hijiri Anze

Studios: Studio Deen

In Italia: Il manga è edito da Goen dal 2017, mentre l’anime è rimasto inedito.

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Yaoi801 e Sarulandia.

Sigle:

Sigle iniziali:

Prima stagione: Sekai de ichiban koishiteru (世界で一番恋してる) di Shouhei Kita

Seconda stagione: Sekai no hate ni kimi ga itemo (世界の果てに君がいても) di Shūhei Kita

Sigle finali:

Prima stagione: Ashita, boku wa kimi ni ai ni iku. (明日、僕は君に会いに行く。) di Wakaba

Seconda stagione: Aikotoba (アイコトバ) di Sakura Merry-men

TRAMA

La storia dell’anime segue le vicende di tre coppie.

La prima coppia è formata da Onodera Ritsu che vorrebbe trovare lavoro nel campo della letteratura, ma che finisce col lavorare nell’ambito dei manga, e dal suo capo-reparto; quest’ultimo si rivela essere Takano Masamune, ovvero la vecchia fiamma di Onodera, che cercherà di riconquistarlo.

La seconda coppia è formata da Yoshino Chiaki, il quale è un autore di manga shoujo, e dal suo editore, Yoshiyuki Hatori, il quale è suo amico d’infanzia ed è profondamente innamorato di Chiaki.

La terza coppia è formata da Kisa Shouta, un editore della Marukawa Edizioni, e Yukina Kou, un commesso di una libreria. Shouta si innamora a prima vista del viso di Kou.

CURIOSITÀ

– Sekai-ichi hatsukoi segue in parallelo le vicende di Junjou romantica, un’altra serie manga della stessa autrice.

– Nel corso della storia, i personaggi vengono spesso a contatto con quelli di Junjou romantica.

– Nel 2014 è stato distribuito il film “Sekai Ichi Hatsukoi: Il caso di Yokozawa Takafumi” e un OAV special di San Valentino “Sekai Ichi Hatsukoi: Valentine Hen”.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Ritsu Onodera: Takashi Kondo

Masamune Takano: Katsuyuki Konishi

Chiaki Yoshino: Shinnosuke Tachibana

Yoshiyuki Hatori: Yūichi Nakamura

Shouta Kisa: Nobuhiko Okamoto

Kou Yukina: Tomoaki Maeno

Takafumi Yokozawa: Ken’yū Horiuchi

OPERE RELATIVE

Manga

– Junjou Romantica

– Sekaiichi Hatsukoi

– Junjou Mistake – side story

Anime

– Junjou Romantica – serie tv

– Junjou Romantica 2 – serie tv

– Junjou Romantica 3 – serie tv

– Junjou Romantica Special – oav

– Junjou Romantica Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi: Valentine-hen – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai – film d’animazione

Ligh Novel

– Sekaiichi Hatsukoi – Yokozawa Takafumi no Baai

– Sekaiichi Hatsukoi – Yoshino Chiaki no Baai

