Titolo originale: Higurashi no Naku Koroni Kai – (ひぐらしのなく頃に解)

Titolo internazionale: Higurashi no Naku Koro ni 2 – When They Cry: Kai – When They Cry II: Solutions

Genere: serie tv – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto presenza di violenza e splatter

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: Visual novel della Seventh Expansion

Director: Chiaki Kon

Series Composition: Toshifumi Kawase

Script: Fumihiko Shimo (6 episodes) Masashi Suzuki (7 episodes) Rika Nakase (5 episodes) Toshifumi Kawase (6 episodes)

Character design: Kyuta Sakai

Music: Kenji Kawai

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Naraku no Hana” by Eiko Shimamiya

Ending

“Taishō a” by anNina

TRAMA

Dopo il “finale” della prima serie, Rika cerca ancora un modo per salvare sè stessa e gli amici dalla maledizione che affligge il posto dove abitano, e gli verrà in aiuto una nuova abitante della cittadina, di nome Hanyuu.

Quale terribile complotto, malattia, o mistero, si nasconde dietro la “Sindrome di Hinamizawa”?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mai Nakahara – Reina “Rena” Ryūgū

Mika Kanai – Satoko Hōjō

Miki Itou – Miyo Takano

Satsuki Yukino – Mion Sonozaki/ Shion Sonozaki

Sōichiro Hoshi – Keiichi Maebara

Yui Horie – Hanyuu

Yukari Tamura – Rika Furude

Chafurin – Oishi Kuraudo

Fuyuka Oura – Miyo Takano

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Higurashi no Naku Koro ni

– Umineko no naku koro ni

– Umineko no naku koro ni Chiru

Anime

– Higurashi no Naku Koro ni – serie tv – prequel

– Higurashi no Naku Koro ni Rei – OAV

– Higurashi no Naku Koroni Gaiden Nekogoroshi-hen – oav

– Higurashi no Naku Koro ni Kai Specials – oav

– Umineko no Naku Koro ni – serie tv

– Umineko no Naku Koro ni Specials – oav

Manga

– Higurashi no Naku Koro ni Kai: Minagoroshi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni Kai: Matsuribayashi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni: Kokoroiyashi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni Rei: Saikoroshi-hen

Light Novel

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – Dai 4-wa: Matsuribayashi-hen

