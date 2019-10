visual novel – HIGURASHI NO NAKU KORO NI (When They Cry)

A cura di M.

Titolo originale: Higurashi no naku koro ni – (ひぐらしのなく頃に解)

Traduzione letterale: Quando piangono le cicale

Titolo internazionale: When They Cry – Higurashi – Higurashi When They Cry Hou

Genere: visual novel – sound novel – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2002; poi ci sono state varie riedizioni (con grafica migliorata)

Paese: Giappone

Publishers: sviluppata dalla 07th Expansion, e nata dalla mente di Ryukishi07

Piattaforme: uscito un po’ dovunque: pc, mac, linux, nintendo, playstation…

Pagina ufficiale su Vndb: https://vndb.org/v67

Titolo in Italia: Higurashi When They Cry Hou

Anno di pubblicazione in Italia: la saga è disponibile su Steam, ma solo in versione inglese

TRAMA

La visual novel di “Higurashi no Naku Koro ni” si divide nei seguenti capitoli:

1- Onikakushi-hen

2- Watanagashi-hen

3- Tatarigoroshi-hen

4- Himatsubushi-hen

Giugno 1983, il giovane Keiichi Maebara si trasferisce a Hinamizawa, un piccolo paese rurale giapponese; e fa subito amicizia con delle sue nuove compagni di classe: Rena Ryugu, Mion Sonozaki, Rika Furude e Satoko Hojo.

Ma la tranquillità si interrompe bruscamente alla vigilia dell’annuale Festival Watanagashi, una celebrazione per commemorare e ringraziare il dio locale, Oyashiro. Keiichi apprende che, negli ultimi quattro anni, ogni sera del Festival una persona è stata assassinata e un’altra è scomparsa. Questi tragici eventi si ripeteranno?

CURIOSITÀ ‘

“Higurashi no Naku Koro ni” e “Higurashi no Naku Koro ni Kai” sono divisi in 4 capitoli, per un totale di 8; a loro volta divisi in “Question arcs” (domande) e “Answer arcs” (risposte).

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – sequel

– Umineko no naku koro ni

– Umineko no naku koro ni Chiru

– Ciconia When They Cry

Anime

– Higurashi no Naku Koro ni – serie tv

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – serie tv

– Higurashi no Naku Koro ni Rei – OAV

– Higurashi no Naku Koroni Gaiden Nekogoroshi-hen – oav

– Higurashi no Naku Koro ni Kai Specials – oav

– Umineko no Naku Koro ni – serie tv

– Umineko no Naku Koro ni Specials – oav

Manga

– Higurashi no Naku Koro ni Kai: Minagoroshi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni Kai: Matsuribayashi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni: Kokoroiyashi-hen

– Higurashi no Naku Koro ni Rei: Saikoroshi-hen

Light Novel

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – Dai 4-wa: Matsuribayashi-hen

