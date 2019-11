light novel – YOUR NAME. (Kimi no na wa) – di Makoto Shinkai

A cura di M.

Titolo originale: Kimi no na wa. – (君の名は。)

Autore: Makoto Shinkai

Genere: romanzo – mistero, soprannaturale, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Titolo in Italia: Your name

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa editrice: JPop

Traduzione: Salvatore Corallo

Pagine: 184

Prezzo di copertina: edizione son sovracopertina, a 14,00 euro.

Disponibile anche la versione e-book (a 4,89 euro)

TRAMA

Il romanzo è raccontato in prima persona da due ragazzi, Mitsuha Miyamizu e Taki Tachibana, una ragazza e un ragazzo che non si conoscono e abitano in due punti diversi del Giappone; eppure misteriosamente si scambiano i corpi per un giorno intero.

Il fenomeno poi si ripete ancora, e i due cominciano così a lasciarsi messaggi sui fogli e sul cellulare, e anche ad intervenire nelle vite di ciascuno.

Fino alla notte in cui la cometa passa nei cieli del Giappone…

Versione in romanzo e base della sceneggiatura dell’omonimo film di Makoto Shinkai. Il libro è uscito in Giappone con due mesi circa di anticipo sul film, in Italia invece l’anno seguente.

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Your Name.

– Your Name. – Another Side: Earthbound

Manga

– Your Name.

Anime

– Your Name. – film d’animazione

