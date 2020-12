anime – WEATHERING WITH YOU (Tenki no Ko) – di Makoto Shinkai

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Tenki no Ko – (天気の子)

Traduzione letterale: La ragazza del tempo

Titolo internazionale: Weathering with You

Genere: film d’animazione – fantastico, sentimentale, drammatico

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 54 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019

Tratto: opera originale, scritta e diretta dallo stesso regista. Dal film ne è stato tratto un romanzo e un manga.

Director: Makoto Shinkai

Series Composition: Makoto Shinkai

Character design: Atsushi Tamura, Masayoshi Tanaka

Music: RADWIMPS

Studios: CoMix Wave Films

Titolo in Italia: Weathering with You

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani ad Ottobre 2019, e poi in home video nel 2020

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

TRAMA

Hokade scappa di casa l’estate del suo primo anno di liceo, arrivando a Tokyo dove trova un lavoro per tirare avanti. A Tokyo il tempo atmosferico è insolito, e la causa sembra essere Hina… cosa c’entrerà?

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kotaro Daigo: Hodaka Morishima

Nana Mori: Hina Amano

Shun Oguri: Keisuke Suga

Tsubasa Honda: Natsumi

Sakura Kiryu: Nagi Amano

Sei Hiraizumi: Yasui

Yuki Kaji: Takai

Chieko Basho: Fumi Tachibana

Ryounosuke Kamiki: Taki Tachibana

Mone Kamishiraishi: Mitsuha Miyamizu

Ayane Sakura: Ayane

Kana Hanazawa: Kana

Mai Katsuki: Moka Suga

Kana Ichinose: Sasaki

Masako Nozawa: Indovina

Hidekatsu Shibata: Bonzo

Ryo Narita: Katsuhiko Teshigawara

Aoi Yūki: Sayaka Natori

Kanon Tani: Yotsuha Miyamizu

Doppiatori italiani

Simone Veltroni: Hodaka Morishima

Annalisa Usai: Hina Amano

Marco Bassetti: Keisuke Suga

Roisin Nicosia: Natsumi

Emanuele Suarez: Nagi Amano

Stefano De Sando: Yasui

Massimo Triggiani: Takai

Alessandra Chiari: Fumi

Manuel Meli: Taki Tachibana

Emanuela Ionica: Mitsuha Miyamizu

Vittoria Bartolomei: Ayane

Antonella Baldini: Moka Suga

Oliviero Dinelli: Bonzo

Alessandro Muraca: Buttadentro

