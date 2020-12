anime – DELTORA QUEST – di Mitsuru Hongo

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Deltora quest – (デルトラクエスト)

Titolo internazionale: Deltora quest

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 65

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: basato sulla serie di romanzi di scritta da Jennifer Rowe (pseudonimo Emily Rodda), ne è stata tratta anche una serie manga.

Director: Mitsuru Hongo

Character design: Hiroyuki Nishimura

Music: Kō Ōtani

Studios: Oriental Light and Magic

Titolo in Italia: Deltora quest

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione tv: Rai Gulp

Censura: la serie non è stata tradotta dall’originale giapponese ma dalla versione canadese, con alcuni cambiamenti. Di cui il più importante è il taglio degli ultimi 13 episodi; infatti in Italia (come nei paesi anglosassoni) ne sono stati trasmessi solo 52 puntate, senza l’arco finale della vicenda.

La serie tv però mantiene i nomi dei personaggi e dei luoghi scelti nell’edizione italiana dei romanzi.

Edizione italiana: non edito in home video

Sigle:

Opening Theme

1: “HEART☆BEAT” by MARIA (eps 1-28)

2: “Boku no Taiyou” by AKB48 (eps 29-52)

3: “In This Life~Tabidachi no made 3 Step” by Delta Goodrem (eps 53-65)

Ending Theme

1. “Sakura Uta” by Rythem (eps1-14)

2. “Hey Now!” by COOLON (eps 15-26)

3. “Go To Fly” by Sunbrain (eps 27-39)

4. “Yume x Yume” by Yurika Ohyama (eps 40-52)

5. “Yubikiri Genman” by Hoifesta (eps 53-65)

Sigla italiana

In Italia (come in Canada e negli Usa) c’è come sigla una musica strumentale, composta da John Lee Mitchell e Tom Keenlyside.

TRAMA

Il regno di Deltora è nelle mani del Signore dell’Ombra, soltanto Lief e Barda possono fare qualcosa, raccogliendo le 7 pietre della cintura di Deltora, ognuna con un potere incredibile.

Sarà un’avventura molto ardua, infatti avranno bisogno anche di un’altra mano…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Lief – Gabriele Lopez

Barda – Fabrizio Pucci

Jasmine – Veronica Puccio

Signore dell’Ombra – Roberto Draghetti

Dain – Daniele Raffaeli

Pradius – Luigi Ferraro

