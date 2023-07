anime – SHIN CHAN – di Mitsuru Hongo, Keiichi Hara, Yuji Muto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Crayon Shin Chan – (クレヨンしんちゃん)

Titolo internazionale: Shin Chan

Genere: serie tv – commedia, parodia

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: più di 1000 (serie ancora in corso!)

Anno di uscita in Giappone: 1992 – in corso

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: venerdì alle 19:30 (JST)

Tratto: dal manga “Crayon Shin Chan” di Yoshito Usui.

Director: Mitsuru Hongo (dal 1992 al 1996), Keiichi Hara (dal 1996 al 2004), Yuji Muto (dal 2004 in poi)

Character design: Hiroshi Ogawa

Music: Toshiyuki Arakawa

Studios: Shin-Ei Animation

Titolo in Italia: Shin Chan

Trasmissione tv: trasmesso da Mediaset su Italia 1 dal 2 luglio 2005, e successivamente da Cartoon Network a partire dal 15 giugno 2009 (con due doppiaggi e adattamenti diversi)

Trasmissione tv online: no

Censura: sì

Episodi: in Italia sono state trasmesse 102 puntate (le restanti sono inedite) ma l’ordine di trasmissione non è lo stesso della versione giapponese

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle

Italiana:

“Shin-Chan” di Giorgio Vanni

TRAMA

Molto famoso in Giappone, ma poco conosciuto in Italia (nonostante il passaggio televisivo) “Shin chan” è una serie demenziale/parodistica, che racconta le avventura di Shinnosuke (detto “Shin-chan”) un bambino di 5 anni che combina molti guai, sia all’asilo sia a casa. Attorno a lui una miriade di personaggi strambi, a partire dalla sua matta famiglia.

Nonostante la grafica, il cartone è stato realizzato per un pubblico maturo (capace di capire molte battute e doppi sensi) più che per bambini.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

1° doppiaggio italiano

Massimo Còrizza – Shin-Chan

Francesca Draghetti – Misae Nohara, la madre

Oliviero Dinelli – Hiroshi Nohara, il padre

Francesca Manicone – Nene

Angiolina Quinterno – Nonna

Sergio Tedesco – Nonno

Davide Lepore – Kazama

Davide Perino – Masao

Fabrizio Temperini – Enchiuio

Francesca Guadagno – Ume

Letizia Ciampa – Himawari

Valentina Mari – Midori

2° doppiaggio italiano

Monica Bortolotti – Shin-Chan

Micaela Incitti – Misae Nohara, la madre

Francesco de Francesco – Hiroshi Nohara, il padre

Letizia Ciampa – Himawari

Davide Perino – Masao

OPERE RELATIVE

Manga

– Crayon Shin Chan

– Shin Crayon Shin-chan

Anime

– Crayon Shin-chan Spin-off – serie tv

– da questa serie tv sono stati tratti 30 film d’animazione (tutti inediti in Italia)

Videogames

– da questa serie tv sono stati tratti una cinquantina di videogiochi

