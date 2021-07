anime – HONZUKI NO GEKOKUJOU 14.5 OAV (Ascendance of a Bookworm Oav) – di Mitsuru Hongo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen – 14.5 (本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~ 14.5)

Titolo internazionale: Ascendance of Bookworn OVA ep. 14.5 Side Story

Genere: serie tv – fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 OVA (concluso)

Durata: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2020

Tratto: da una serie di Light novel di Miya Kazuki

Director: Mitsuru Hongo

Series Composition: Mariko Kunisawa

Character design: Toshihisa Kaiya, Yoshiaki Yanagida

Music: MICHIRU

Studios: Ajia-Do

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ascendance of a Bookworm

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Mashiro” by Sumire Morohoshi

Ending

“Kami-kazari no Tenshi” by Megumi Nakajima

TRAMA

SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE!

Poco prima che Myne entrasse nel tempio come apprendista vestale; due misteriosi personaggi sono stati visti a giro nel quartiere a cercare informazioni sulla piccola bambina strana dai capelli blu.

Nel frattempo Myne viene convocata da Corinna, la Moglie di Otto, che ha da chiedergli un paio di domande su una creazione…

CURIOSITA’

– L’OVA è uscito in allegato con il 22° volume della Light Novel.

– La serie OVA è formata da due episodi da 12 minuti l’uno.

DOPPIATORI

Yuka Iguchi – Myne

Fumiko Orikasa – Eva

Megumi Nakajima – Turi

Rika Kinugawa – Corinna

Satoshi Hino – Otto

Sho Hayami – Ferdinand

Tomoaki Maeno – Mark

Toshihiko Seki – Eustacchio

Tsuyoshi Koyama – Gunther

Yūsuke Kobayashi – Eckhart

Hitomi Nabatame – Ralph

Sho Hayami – Narratore

Uko Tachibana – Karla

Yumiri Hanamori – Fey

