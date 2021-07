anime – GODZILLA: SINGULAR POINT – di Atsushi Takahashi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Godzilla Singular Point – (ゴジラ S.P <シンギュラポイント>)

anche scritto come “Godzilla S.P.”

Titolo internazionale: Godzilla Singular Point

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mistero, mecha, kaiju, scienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2021

Rete tv giapponese: Netflix, Tokyo MX

Tratto: storia originale, ma che fa parte del vasto franchise di Godzilla.

Director: Atsushi Takahashi

Series Composition: Toh Enjoe

Original creator: Ishiro Honda, Takeo Murata

Script: Toh Enjoe

Character design: Satoshi Ishino

Music: Kan Sawada

Studios: Bones, Orange

Titolo in Italia: Godzilla Singular Point – Godzilla: Punto di Singolarità

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per home video)

Sigle:

Opening

“in case…” by BiSH

Ending

“Aoi” (Blue) by Polkadot Stingray

Trailer



TRAMA

Misteriosi segnali radio, simili ad una canzone, attirano in una vecchia villa una coppia di amici che si occupano di investigazioni e tecnologia – Yun Arikawa e Haberu Kato – e la ricercatrice Mei Kamino.

La causa è la costruzione di un robot gigante: il Jet Jaguar. Ma improvvisamente dal cielo arrivano spaventosi mostri, guidati dall’enorme Godzilla!

DOPPIATORI

Edizione italiana a cura Yyuno Sdi Group.

Traduzione: Marco Liguori

Direzione doppiaggio: Bruna Tommaselli

Doppiatori italiani

Lavinia Paladino – Mei Kamino

Maurizio Merluzzo – Haberu Kikuchi

Stefano Broccoletti – Yun Arikawa

Gianluca Machelli – Tsunetomo Yamamoto

Danny Franucci – Shunya Satō

Doppiatori originali

Shōya Ishige – Yun Arikawa

Yume Miyamoto – Mei Kamino

Tarō Kiuchi – Haberu Kikuchi

Ayako Takeuchi – Satomi Kanahara

Jin Urayama – Tsunetomo Yamamoto

Kaho Kouda – Guiying Li

Kenichi Suzumura – Takehiro Kai

Kotori Koiwai – Yukie Kanoko

Wataru Takagi – Gorō Ōtaki

Yōhei Azakami – Shunya Satō

