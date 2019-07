anime – DARLING IN THE FRANXX – di Atsushi Nishigori

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: DARLING in the FRANXX – (ダーリン・イン・ザ・フランキス)

Titolo internazionale: DARLING in the FRANXX

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza, mecha, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018 (da gennaio a luglio)

Rete tv giapponese: Tokyo MX, GYT, ABC, NBN,BS11, AT-X

Tratto: storia originale

Director: Atsushi Nishigori

Series Composition: Atsushi Nishigori, Naotaka Hayashi

Character design: Masayoshi Tanaka

Music: Asami Tachibana

Studios: Trigger, A1-Pictures

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: DARLING in the FRANXX

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening

“Kiss of Death” by Mika Nakashima & Hyde

Ending

1: “Torikago” by XX:me (eps 1-6)

2: “Manatsu no Setsuna” by XX:me (ep 7)

3: “Beautiful World” by XX:me (eps 8-12,14)

4: “Hitori” by XX:me (Zero Two) (ep 13)

5: “Escape” by XX:me (eps 16-20)

6: “Darling” by XX:me (eps 21-24)

TRAMA

In uno scenario post apocalittico, gli esseri umani sono obbligati a vivere in aree fortificate chiamate Plantation, e a difendersi da creature misteriose dette Kyoryu. Per questo vengono chiamati in causa giovani ragazzi e ragazze, che devono pilotare dei robots chiamati Franxx, in coppia, un ragazzo ed una ragazza.

Uno di questi piloti è Hiro, il quale ha perso col tempo la capacità di pilotare e la fiducia in se stesso, e si domanda se riuscirà ancora ad avere la prontezza di nervi per essere ancora bravo come prima.

Un giorno alla Plantation incontra la misteriosa e spigliata Zero Two, che lo chiama “Darling”, e gli permette di pilotare assieme a lei il suo Franxx.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Haruka Tomatsu – Zero Two

Yūto Uemura – Hiro

Aoi Ichikawa – Mitsuru

Hiroki Gotō – Futoshi

Kana Ichinose – Ichigo

Katsuyuki Konishi – Hachi

Kenyuu Horiuchi – Dr. Franxx

Marina Inoue – Nana

Mutsumi Tamura – Zorome

Nanami Yamashita – Miku

Nobuo Tobita – Vice-chairman

Rie Kugimiya – 001

Saori Hayami – Kokoro

Shizuka Ishigami – Ikuno

Tesshō Genda – Chairman

Yuichiro Umehara – Goro

OPERE RELATIVE

Manga

– DARLING in the FRANXX – uscito dopo l’anime

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Atsushi Nishigori presenti sul sito:

The Idolmaster serie tv, anime

