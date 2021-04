manga – DARLING IN THE FRANXX – di Kentaro Yabuki

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Darling in the Franxx – (ダーリン・イン・ザ・フランキス)

Titolo internazionale: Darling in the Franxx

Autore: Kentaro Yabuki

Genere: azione, ecchi, fantascienza, mecha, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2020

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Tratto: dalla serie tv “Darling in the Franxx”

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Darling in the Franxx

Casa Editrice italiana: annunciato dalla Star Comics

TRAMA

Il giovane Hiro, conosciuto come “Code:016”, una volta era un prodigio nel guidare i Franxx, robot giganti costruiti per difendere l’umanità dai mostri Kyoryu; ma ora non ci riesce più e sta diventando depresso.

La sua vita cambia con l’incontro di Zero Two, una ragazza misteriosa che lo chiama “darling”, e lo convince a guidare il suo Franxx con lei.

