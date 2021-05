manga – SHADOWS HOUSE – di Somato

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shadows House – (シャドーハウス)

Titolo internazionale: Shadows House

Autrici: Somato (pseudonimo di un duo di artiste, composto da Nori (storia) e Hisshi (disegno)

Genere: horror, mistero, slice of life, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Shadows House

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, con prime e ultime pagine a colori, a 6,50 €

Traduzione: Christine Minutoli

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Emilico è una bambola vivente al servizio di Kate, una giovane nobile che fa parte del misterioso casato Shadows. Tutti i loro membri sono fatti di ombra, completamente neri, e rilasciano fuliggine e impronte nere in giro per la casa. Inoltre è impossibile vedere il loro volto e la loro espressione. Il compito di tutte le bambole è fare da “faccia” ai padroni, inoltre devono continuamente pulire le stanze sporche di cenere.

Inoltre la magione Shadows House (Casa delle Ombre) dove abitano, nasconde molti segreti e strane creature.

