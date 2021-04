anime – SHADOWS HOUSE – di Kazuki Ohashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shadows House – (シャドーハウス)

Titolo internazionale: Shadows House

Genere: serie tv – horror, mistero, slice of life, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 (in corso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corao

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)

Tratto: dal manga “Shadows House” di Somato.

Director: Kazuki Ohashi

Series Composition: Toshiya Ono

Character design: Chizuko Kusakabe

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: CloverWorks

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo RE:SUB.

Sigle

Opening

“A Hallow Shadow” by Kenichiro Suehiro

Ending

“Nai Nai” by ReoNa

Trailer



TRAMA

La Shadows House (Casa delle Ombre) è una bella e grande villa dove abita la nobile famiglia Shadow, che è molto particolare e misteriosa. I suoi membri hanno fattezze umane ma sono fatti totalmente di ombra, e rilasciano continuamente della fuliggine, soprattutto quando provano forte emozioni. Sono anche difficili da distinguere, perchè è impossibile vedere il loro volto.

Proprio per questo ognuno di loro ha una bambola vivente a servizio: automi del tutto uguali agli umani, essi diventano la loro “faccia”. Inoltre hanno il compito di pulire continuamente la cenere e impronte nere che i loro padroni lasciano in giro.

La storia inizia con Emilico che si sveglia come bambola al servizio di Kate, una giovane nobile.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Akari Kitō – Kate

Yū Sasahara – Emilico

Ayane Sakura – Louise / Lou

Kōdai Sakai – John / Shaun

Reiji Kaw-hima – Patrick / Ricky

Shino Shimoji – Shirley / Ram

Wataru Hatano – Edward

Daisuke Kishio – Ryan

Kenta Miyake – Joseph

Mai Nakahara – Maryrose / Rosemary

Rie Kugimiya – Barbie / Barbara

Saori Ōnishi – Sarah / Mia

Yōko Hikasa – Dorothy

Yumiri Hanamori – Sophie

RECENSIONI