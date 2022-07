anime – SHADOWS HOUSE 2 – di Kazuki Ohashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shadows House 2 – (シャドーハウス 2)

Titolo internazionale: Shadows House 2nd Season

Genere: serie tv – horror, mistero, slice of life, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Shadows House” di Somato.

Director: Kazuki Ohashi

Series Composition: Toshiya Ono

Character design: Chizuko Kusakabe

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: CloverWorks

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Shadows House 2

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening

“Shall We Dance?” by ReoNA

Ending

“Masquerade” by ClariS

Trailer



TRAMA

Trama senza spoiler.

Dopo gli eventi del debutto, è chiaro che qualcosa non vada nell’Edificio dei Bambini; inoltre di notte Barbara scorge una misteriosa figura incappucciata aggirarsi nei corridoi. Così, lei e gli altri detentori della Stella, cominciano seriamente ad indagare.

Intanto Kate è sempre più convinta di portare alla luce i segreti della Shadows House, e gli orrori commessi dal suo casato.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Akari Kitō – Kate

Yū Sasahara – Emilico

Ayane Sakura – Louise / Lou

Kōdai Sakai – John / Shaun

Reiji Kaw-hima – Patrick / Ricky

Shino Shimoji – Shirley / Ram

Wataru Hatano – Edward

Daisuke Kishio – Ryan

Kenta Miyake – Joseph

Mai Nakahara – Maryrose / Rosemary

Rie Kugimiya – Barbie / Barbara

Saori Ōnishi – Sarah / Mia

Yōko Hikasa – Dorothy

Yumiri Hanamori – Sophie

OPERE RELATIVE

Manga

– Shadows House – opera capostipite

Anime

– Shadows House – serie tv, prequel

