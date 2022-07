anime – YOFUKASHI NO UTA (Call of the Night) – di Tomoyuki Itamura

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yofukashi no Uta – (よふかしのうた)

Titolo internazionale: Call of the Night

Genere: serie tv – sentimentale, soprannaturale, vampiri

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: venerdì alle 00:55 (JST)

Trasmissione: Aniplex

Tratto: dal manga “Call of the Night” di Kotoyama.

Director: Tomoyuki Itamura

Chief Director: Tetsuya Miyanishi

Script: Michiko Yokote

Character design: Haruka Sagawa

Music: Yoshiaki Dewa

Studios: LIDENFILMS

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening

“Datenshi (Fallen Angel)” by Creepy Nuts

Ending

“Yofukashi no Uta” (Call of the Night) by Creepy Nuts

Trailer



TRAMA

Kou Yamari è un ragazzo che soffre di una terribile insonnia, così inizia a saltare la scuola per vagare di notte per Tokyo. Incontra così un’affascinante ma bizzarra ragazza, Nazuna Nanakusa, che lo invita poi casa sua. Qua però Kou scopre che lei è una vampira!

Il ragazzo cederà al “richiamo della notte”, e si unirà a Nazuna?

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Gen Sato – Kоou Yamori

Sora Amamiya – Nazuna Nanakusa

Azumi Waki – Hatsuka Suzushiro

Eri Kitamura – Nico Hirata

Haruka Tomatsu – Seri Kikyō

Hiroyuki Yoshino – Akihito Akiyama

Kensho Ono – Mahiru Seki

Naomi Ōzora – Midori Kohakobe

Shizuka Itou – Kabura Honda

Yōko Hikasa – Kiyosumi Hirakawa

Yumiri Hanamori – Akira Asai

