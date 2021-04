anime – LA VIA DEL GREMBIULE: lo yakuza casalingo (Gokushufudou) – di Chiaki Kon

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Gokushufudou – (極主夫道)

Titolo internazionale: Gokushufudou: The Way of the Househusband

Genere: commedia, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 (concluso)

Durata episodio: 17 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “La via del grembiule – Lo yakuza casalingo” di Kousuke Oono

Director: Chiaki Kon

Series Composition: Susumu Yamakawa

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: La via del grembiule – Lo yakuza casalingo

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix (servizio a pagamento) sia sub ita, sia doppiato in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per l’home video)

Sigle:

Opening

“Shufu no Michi” by Uchikubi Gokumon Doukoukai

Ending

“Goku・Fufukaidou” by Uchikubi Gokumon Doukoukai

Trailer



TRAMA

“Tatsu l’immortale” è stato un leggendario yakuza, che suscitava paura a chiunque lo vedesse. Scomparso poi dalla scena, dopo anni riemerge come casalingo! Infatti si è nel frattempo sposato, e mentre la moglie Miku lavora, lui si impegna a portare avanti la casa.

Cosa non facile, tra vari imprevisti casalinghi, lotte al supermercato, ed ex conoscenze che lo cercano ancora…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kenjiro Tsuda – Tatsu

Shizuka Itou – Miku

Kazuyuki Okitsu – Masa

M.A.O – Gin

Yoshimasa Hosoya – Torajirō

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Davide Capone

Dialoghi: Mauro Pelliccioni

Doppiatori italiani

Riccardo Scarafoni – Tatsu

Francesca Manicone – Miku

Paolo Vivio – Masa

Alberto Vannini – Ryota

Fabiola Bittarello – Gin

Renato Novara – Kunimi

Stefano Billi – Otaku

OPERE RELATIVE

Manga

– La via del grembiule – Lo yakuza casalingo – opera capostipite

Anime

– La via del grembiule – Lo yakuza casalingo – serie tv

– La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 2 – serie tv (annunciata)

Live action

– Gokushufudou – drama

