anime – THE PROMISED NEVERLAND 2 (Yakusoku no Neverland 2) – di Mamoru Kanbe

SCHEDA

Titolo originale: Yakusoku no Neverland 2 – (約束のネバーランド 2)

Titolo internazionale: The Promised Neverland Season 2

Genere: serie tv – fantascienza, horror, mistero, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2021

Rete tv giapponese: Fuji Television Network (Noitamina)

Trasmissione: venerdì alle 01:25 (JST)

Tratto: dal manga “The Promised Neverland” di Shirai Kaiue, Posuka Demizu

Director: Mamoru Kanbe

Series Composition: Kaiu Shirai, Toshiya Ono

Character design: Kazuaki Shimada

Music: Takahiro Obata

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: The Promised Neverland 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in simulcast su VVVVID sottotitolato in italiano, da Maggio 2021 doppiato in italiano su VVVVID e Amazon Prime Video.

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Opening

“Identity” by Kiro Akiyama

Ending

“Mahou” by Myuk

TRAMA

Mentre la prima serie tv di “The Promised Neverland” è fedele al manga, la seconda se ne distacca notevolmente, saltando anche intere parti, perchè pare ci siano stati grossi problemi di produzione.

Trama qua sotto priva di spoiler.

Emma, ​​Ray e il resto dei bambini più grandi sono finalmente usciti da Grace Field. Ma la loro battaglia è appena iniziata, in quanto l’esterno potrebbe essere ancora peggio di quello che hanno lasciato alle spalle…

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Sumire Morohoshi – Emma

Maaya Uchida – Norman

Mariya Ise – Ray

Hiyori Kono – Phil

Lynn – Gilda

Mari Hino – Thoma

Nao Fujita – Krone

Shinei Ueki – Don

Shizuka Ishigami – Nat

Yuko Kaida – Isabella

Yuuko Mori – Lannion

Doppiatore italiano – Personaggio

Beatrice Maruffa – Emma

Matteo Liofredi – Norman

Federico Campaiola – Ray

Alessandro Campaiola – Don

Jessica Bologna – Gilda

Selvaggia Quattrini – Madame Isabella

Monica Bertolotti – Sorella Krone

OPERE RELATIVE

Manga

– The Promised Neverland – opera capostipite

Anime

– The Promised Neverland – serie tv – prequel

Light Novel

– The Promised Neverland: Una Lettera da Norman

– The Promised Neverland: La canzone dei ricordi

Live action

– Yakusoku no Neverland – film

– Yakusoku no Neverland – telefilm

