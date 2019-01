A cura di S. e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Yakusoku no Neverland – (約束のネバーランド)

Titolo internazionale: The Promised Neverland

Genere: serie tv – shounen, fantascienza, horror, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji Television Network (Noitamina)

Tratto: dal Manga “The Promised Neverland” di Shirai Kaiue, Posuka Demizu

Director: Mamoru Kanbe

Series Composition: Toshiya Ono

Character design: Kazuaki Shimada

Music: Takahiro Obata

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: The Promised Neverland

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Distributore: Dynit

Traduzione: Andrea Promodo

Editing: Dario Schember

Sigle:

opening

“Touch off” by UVERworld

ending

“Zettai Zetsumei” by Cö shu Nie

Trailer



TRAMA

Emma, Norman e Ray sono tre ragazzini che vivono in un orfanotrofio in campagna. La loro vita è però felice: hanno tanti amici, non gli manca nulla, la loro curatrice è una donna gentile a cui vogliono molto bene; e la loro unica preoccupazione sono i test scolastici che devono affrontare con regolarità. I bambini con il punteggio più alto vengono poi adottati.

La casa in cui vivono è però circondata da mura, e loro hanno l’assoluto divieto di attraversarle. Gli viene spiegato che l’esterno è pericoloso, e i muri sono per la loro protezione.

Un giorno una delle bambine più intelligenti viene adottata ma, andando via, dimentica il suo pupazzo preferito. Emma e Norman decidono di andare all’esterno, anche se vietato, per riportaglielo.

Ma così scoprono una terrificante verità.

L’orfanotrofio in cui sono cresciuti è in realtà…



SPOILER! clicca -Apri- per leggere --> Apri> … una fattoria di cibo per demoni!

La loro curatrice ha in realtà il compito di crescerli fino a quando non diventeranno abbastanza intelligenti per i demoni che vivono all’esterno, che si cibano di cervelli umani. Le mura non devono proteggerli, ma evitare che scappino.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Una volta scoperta l’agghiacciante verità, Emma decide di scappare con tutti i suoi amici… Inoltre, dove sarà il resto della civiltà umana?

Doppiatore giapponese – Personaggio

Sumire Morohoshi – Emma

Maaya Uchida – Norman

Mariya Ise – Ray

Ai Kayano – Anna

Hiyori Kono – Phil

Lynn – Gilda

Mari Hino – Thoma

Nao Fujita – Krone

Shinei Ueki – Don

Shizuka Ishigami – Nat

Yuko Kaida – Isabella

Yuuko Mori – Lannion

OPERE RELATIVE

Manga

– The Promised Neverland

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mamoru Kanbe presenti sul sito:

Elfen Lied serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.