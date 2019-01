A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shakugan no Shana 2 – (灼眼のシャナ 2)

Titolo internazionale: Shana of the Burning Eyes 2 – Shakugan no Shana II (Second)

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2007 a Marzo 2008

Tratto: dalla serie di light novel “Shakugan no Shana” di Yashichiro Takahashi e Noizi Ito

Regista: Takashi Watanabe

Sceneggiatura: Yasuko Kobayashi

Character design: Mai Otsuka

Musiche: Kô Ôtani

Studio di animazione: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “JOINT” by Mami Kawada (eps 1-15)

2: “BLAZE” by KOTOKO (eps 16-24)

Ending

1: “triangle” by Mami Kawada (eps 1-15)

2: “Sociometry” by KOTOKO (eps 16-23)

3: “sense” by Mami Kawada (ep 24)

TRAMA

Secondo capitolo della saga, che riprende esattamente da dove avevamo lasciato i due protagonisti al termine della prima serie.

Respinto a fatica il primo attacco dei membri del Bal Masque, Yuji e Shana sono tornati alla vita di tutti i giorni, inconsapevoli del progressivo avvicinarsi di nuove e sempre più insidiose minacce.

Le prime puntate della serie si concentrano sulla loro via quotidiana e scolastica, poi però ricominceranno le battaglie.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Rie Kugimiya – Shana

Satoshi Hino – Yuuji Sakai

Ayako Kawasumi – Kazumi Yoshida

Hitomi Nabatame – Margery Daw

Kenji Nojima – Keisaku Satō

Masashi Ebara – Alastor

Mitsuo Iwata – Marchosias

Shizuka Itou – Wirhelmina Carmel

Takayuki Kondou – Eita Tanaka

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Shakugan no Shana

Anime

– Shakugan no Shana – serie tv – prequel

– Shakugan no Shana III – serie tv – sequel

– Shakugan no Shana movie – film d’animazione

– Shakugan no Shana S – OAV

– Shakugan no Shana Tokubetsuhen: Koi to Onsen no Kougai Gakushuu! – OAV

– Shakugan no Shana-tan – special

– Shakugan no Shanatan Returns – special

– Itadaki no Hecatetan – special

– Banjō no Carmel-san – special

RECENSIONI

