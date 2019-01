A cura di Marichan

Titolo originale: Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen – (かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~)

Titolo internazionale: Kaguya-sama: Love is War – Kaguya Wants to be Confessed To: The Geniuses’ War of Love and Brains

Genere: serie tv – seinen, commedia sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (alla fine saranno 12)

Anno di uscita in Giappone: 12 Gennaio 2018 – in corso

Tratto: dal Manga “Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen” di Aka Akasaka

Director: Mamoru Hatakeyama

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Yuuko Yahiro

Music: Kei Haneoka

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Sadame no Fansub.

Sigle:

Opening Theme:

“Love Dramatic” by Masayuki Suzuki ft. Rikka Ihara

Ending Theme:

“Sentimental Crisis” by halca

Trailer



TRAMA

Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya sono uno studente e una studentessa con una visione dell’amore abbastanza particolare: per entrambi in una coppia esistono delle gerarchie, chi sta in alto e chi sta in basso, chi comanda e chi ubbidisce. E la differenza è fatta da chi si fa avanti per primo, quello che offre il suo amore e attende una risposta, è in automatico il più debole della coppia!

Così i due – che sono presidente e vice presidente del consiglio studentesco e passano molto tempo assieme – seppur provano amore l’un per altro, per orgoglio non si vogliono dichiarare. Hanno così iniziato una sorta di gara a chi cede per primo!

Ma anche gli altri membri del consiglio studentesco sono piuttosto strambi.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aoi Koga – Kaguya Shinomiya

Makoto Furukawa – Miyuki Shirogane

Konomi Kohara – Chika Fujiwara

Momo Asakura – Nagisa Kashiwagi

Ryōta Suzuki – Yū Ishigami

Sayumi Suzushiro – Kei Shirogane

Yumiri Hanamori – Ai Hayasaka

Yutaka Aoyama – Narratore

RECENSIONI

