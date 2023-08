anime – UNDEAD MURDER FARCE – di Mamoru Hatakeyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Undead Girl Murder Farce – (アンデッドガール・マーダーファルス)

Titolo internazionale: Undead Murder Farce

Genere: serie tv – drammatico, mistero, soprannaturale, detective, vampiri

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Trasmissione: giovedì alle 00:55 (JST)

Tratto: da un romanzo dallo stesso titolo.

Director: Mamoru Hatakeyama

Series Composition: Noboru Takagi

Character design: Noriko Ito

Music: Yuma Yamaguchi

Studios: Lapin Track

Titolo in Italia: Undead Murder Farce

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Crack – Crack – Crackle” by Class:y

Ending

“Reversal” by Anna

Trailer



TRAMA

Fine ‘900 di una linea temporale alternativa, dove vampiri e mostri fanno parte della vita quotidiana. In Giappone Tsugaru Shinuchi lavora in un circo come “ammazzademoni”, e uccide yokai (spiriti) per il divertimento del pubblico.

Dopo l’ennesimo spettacolo, lo avvicina una cameriera che ha una gabbia per uccelli con dentro… una testa umana parlante! Il capo è di Aya Rindo, che vuole proporre all’uomo di viaggiare con loro per il mondo, indagando su casi misteriosi ma allo stesso tempo cercando il corpo di Aya, rubato da un uomo misterioso… lo stesso che ha preso qualcosa anche a Tsugaru.

Il primo caso li porterà a Parigi, ad indagare sull’omicidio della moglie del nobile vampiro Jean Duchet Godard…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Taku Yashiro – Tsugaru Shin’uchi

Tomoyo Kurosawa – Aya Rindo

Makoto Koichi – Shizuku Hasei

OPERE RELATIVE

Libro

– Undead Girl Murder Farce

Manga

– Undead Girl Murder Farce

LINK relativi all’opera

Altre opere di Mamoru Hatakeyama presenti sul sito:

RECENSIONI