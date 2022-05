anime – GRANCREST SENKI (Record of Grancrest War) – di Mamoru Hatakeyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Grancrest Senki – (グランクレスト戦記)

Titolo internazionale: Record of Grancrest War

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 + 1 riassuntivo

Anno di uscita in Giappone: da gennaio a giugno 2018

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: adattamento animato tratto dalla serie di light novel “Grancrest Senki“.

Director: Mamoru Hatakeyama

Series Composition: Ryo Mizuno, Shunsaku Yano

Character design: Hiroshi Yakou

Music: Yugo Kanno

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening Theme

1: “starry” by Mashiro Ayano

2: “Rin” by ASCA

Ending Theme

1: “PLEDGE” by ASCA

2: “Shōdō” by Mashiro Ayano

Trailer



TRAMA

Theo è un giovane cavaliere errante intenzionato a riacquistare il suo paese natale, un’isola ormai nelle mani di un corrotto feudatario. La maga Siluca, ormai sua fedele compagna, lo aiuterà nel suo obbiettivo.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kentarō Kumagai – Theo Cornaro

Akari Kitō – Siluca Meletes

Ai Kayano – Marrine Kreische

Akiha Matsui – Ellet Harkas

Ari Ozawa – Cammy

Ayane Sakura – Layla

Chika Anzai – Laura Hardley

Hiro Shimono – Selge Constance

Kaede Hondo – Coleen Messala

Megumi Nakajima – Luna

Minori Suzuki – Ema

Natsumi Takamori – Priscilla

Reina Ueda – Aishela

Satoshi Hino – Lassic David

Satoshi Mikami – Aubest Meletes

Sō Nozawa – Dimitrie

Takahiro Sakurai – Villar Constance

Toa Yukinari – Edokia Colorha

Wataru Hatano – Mirza Kooches

Yoshitsugu Matsuoka – Moreno Dortous

Yūichi Iguchi – Alex Deux

Yūichi Nakamura – Irvin

Yuko Kaida – Margaret Odeus

Yūma Uchida – Telius Savoie

Yumi Uchiyama – Helga Pialoza

