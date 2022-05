videogames – RECORD OF GRANCREST WAR

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Record of Grancrest War – (グランクレスト戦記)

Titolo internazionale: Record of Grancrest War

Genere: RPG tattico, fantasy

Piattaforma: Ps4

Anno di uscita: 2018

Paese: Giappone

Tratto: dalle light novel “Grancrest Senki” di Ryo Mizuno

Classificazione PEGI: + 15 anni

Sviluppatore: Aquria

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

In Italia: inedito

Trailer



TRAMA

Atlatan, un continente dominato dal Caos. Spaventato dai disastri causati dal Caos, il popolo vive sotto la protezione dei Signori che possiedono “Crests”, il potere di reprimere quelle calamità.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Grancrest Senki – opera capostipite

Anime

– Grancrest Senki – serie tv

Manga

– Record of Grancrest War

